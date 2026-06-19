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Străzile care rămân fără apă caldă de luni, 22 iunie. Lista publicată de Termoenergetica Bucureşti

De: David Ioan 19/06/2026 | 13:20
Străzile care rămân fără apă caldă de luni, 22 iunie. Lista publicată de Termoenergetica Bucureşti
Străzile care rămân fără apă caldă de luni, 22 iunie. Lista publicată de Termoenergetica Bucureşti. Foto: Facebook
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Începând cu 22 iunie, peste 1.500 de blocuri din Bucureşti vor rămâne temporar fără apă caldă, ca urmare a unor ample lucrări de înlocuire, modernizare şi reparaţii pe conductele reţelei termice.

Termoenergetica anunţă că intervenţiile sunt programate în mai multe zone ale Capitalei şi vor avea durate diferite, în funcţie de complexitatea fiecărui tronson.

Străzile care rămân fără apă caldă de luni, 22 iunie

Compania precizează că pe reţeaua termică primară, la conducta de 1100 mm, în perimetrul delimitat de Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Şoseaua Berceni, Şoseaua Olteniţei, Calea Şerban Vodă, Şoseaua Giurgiului, Strada Niţu Vasile, Strada Emil Racoviţă şi Bulevardul Alexandru Obregia, se desfăşoară lucrări incluse în proiectul POIM, parte din investiţia „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti”.

Intervenţiile fac parte din Lotul 4, Obiectivele 17 şi 20, şi presupun oprirea apei calde pentru 72 de puncte termice şi două module termice, echivalentul a aproximativ 1.100 de blocuri, în intervalul 22.06 – 03.07.2026.

Într-o altă zonă, cuprinsă între Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Calea Floreasca, Strada Nae Caranfil, Strada Pipera, Bulevardul Ştefan cel Mare (până la intersecţia cu Strada Doctor Grozovici), Bulevardul Lacul Tei, Strada Maşina de Pâine şi Strada Ion Berindei, se execută lucrări de modernizare în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti (şapte obiective însumând 31,621 km) – Obiectiv 4 – Magistrala II–III Grozăveşti”, precum şi în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti – Lot 1, Contract de proiectare şi execuţie aferent Magistralei II Sud”. Aceste intervenţii determină oprirea apei calde pentru 37 de puncte termice, adică 386 de blocuri, între 22.06 şi 28.06.2026.

Lista publicată de Termoenergetica Bucureşti

Pe un alt tronson al reţelei primare, între Bulevardul Gheorghe Duca şi Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, se desfăşoară lucrări de modernizare în cadrul proiectului „Lot 2 – Contract de proiectare şi execuţie pentru reabilitarea reţelei primare aferente Magistralei II–III Grozăveşti”. În această zonă, furnizarea apei calde va fi sistată pentru 10 puncte termice, însumând 60 de blocuri, în perioada 22.06 – 24.06.2026.

„După finalizarea lucrărilor, încărcarea cu apă a tronsoanelor mai sus menţionate se va desfăşura etapizat, pe măsură ce lucrările se finalizează, pentru a asigura un proces controlat şi sigur. Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent. Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert”, a transmis Termoenergetica.

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