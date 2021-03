Strigăt de ajutor! Povestea impresionantă a Cristinei: A fost dată afară de la serviciu după ce casa i-a ars ”Nu le mai trebuie un om cu problemele mele”

O tânără încercată de viață apelează la bunătatea oamenilor pentru a reuși să depășească perioada grea în care se află. Casa în care locuia cu tatăl său i-a luat foc în urmă cu două săptămâni. Imediat după, ea și-a pierdut și job-ul, pe motiv că problemele ei sunt un impediment în continuarea serviciului.

Cristina Emilia a fost dată afară, practic, fără pic de empatie, de șefii săi care au fost puși la curent cu situația ei și au decis întocmai să scape de ea. Tânăra și-a expus povestea vieții sale pe contul de Facebook, acolo unde își lasă datele personale pentru a putea fi ajutată de oamenii cu suflet mare.

„Ianuarie 1985, pe un frig năpraznic, apare pe lume o ființă lipsită de apărare și șansă, pe care viața a incercat-o foarte mult, adică eu. Fiind un copil care într-un fel sau altul a fost dezlipit de familia sa biologică, am ajuns la un leagăn de copii. Am crescut apoi, într-o familie care m-a adoptat, la vârsta de 3 ani. O familie cu greutăți foarte mari după un timp. Am locuit intr-un apartament din zona Vitan, Bucuresti. La un moment dat mama, s-a imbolnavit de o formă agresivă de leucemie, iar toate resursele au fost direcționate către un tratament în ideea de a o salva, la fiecare cotitură și am fost dați afară din locuința în care am copilărit pentru un timp, fiind scoasă la vânzare din cauza datoriilor de la întreținere, acumulate. Mama a găsit cu greu un nou cămin, fără utilități, și desigur tot ce a avut a investit în casă, la momentul respectiv, și în tratamentul ei, în continuare. Ei bine problemele vin unele după altele și trebuie sa fi puternic să treci peste ele. Mama s-a stins, în urmă cu trei ani a plecat spre îngeri. În data de 4 martie 2021, locuința ne-a luat foc. Totul s-a dus pe apa sâmbetei, toată munca și toți banii din salariul meu și pensia tatălui meu, au ars. A fost vorba de un scurt-circuit la o priză de la un flux de tensiune venit pe rețea. Am anunțat la serviciu, cele întâmplate si am fost dată afară pe motiv ca nu le trebuie un om cu problemele mele. Tatăl meu a dormit pentru cateva zile in curte. În frigul lunii martie. Am avut noroc, că am gasit un depozit unde ne lasă să dormim. Însă aici nu ne pot ține prea mult. Căutăm o chirie ieftină să ne putem permite plăti, fără garanție, ca nu avem de unde, nici acte măcar nu avem. Suntem oameni serioși. Primăria nu ne-a ajutat cu nimic și în curând nici in depozit nu vom mai putea sta. Eu am găsit de muncă, însă va dura până ne vom reveni cât de cât și suntem complet singuri în fața acestei tragedii. Vă rog să ne ajutați, dacă puteți și doriți, pentru noi, orice leu contează enorm! O scândură, o tablă, un cui, o mână de lucru, un like, un share sa vadă cât mai multă lume. Mulțumim frumos!”, a scris tânăra pe Facebook.

Cum o puteți ajuta pe Cristina

RO66INGB0000999911277913 RON

Perețeanu Gabriel

0765.065.334

Perețeanu Cristina-Emilia

