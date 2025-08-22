Strigăt de durere în fața blocului unde profesoara din Craiova a fost ucisă! Părinții femeii nu s-au mai putut ține pe picioare

O tragedie cutremurătoare a zguduit orașul Craiova în dimineața zilei de joi, 21 august 2025. O profesoară de limba germană, în vârstă de 44 de ani, a fost ucisă de propriul soț în apartamentul în care locuiau împreună, sub privirile fiicei lor de numai 11 ani. Bărbatul, de 45 de ani, și-a încheiat apoi socotelile cu viața, aruncându-se de la etajul locuinței. A fost transportat de urgență la spital, însă câteva ore mai târziu a murit din cauza rănilor suferite.

În dimineața acelei zile, atmosfera din locuința familiei Dăogaru s-a schimbat radical. În jurul orei 10:00, între cei doi soți a izbucnit o dispută violentă. Surse apropiate anchetei au precizat că discuțiile ar fi pornit de la tensiuni mai vechi, accentuate în ultimele luni. În timpul altercației, bărbatul a pus mâna pe un cuțit și a atacat-o pe soția sa. Rănile provocate au fost fatale, iar medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Părinții profesoarei sunt în stare de șoc

Martor direct la întreaga scenă a fost fetița lor de 11 ani, care a încercat să ceară ajutor. În fața copilului, conflictul s-a încheiat dramatic, lăsând în urmă o pierdere ireparabilă.

Părinții profesoarei se confruntă cu o durere de neimaginat. Ajunși la locul tragediei la scurt timp după incident, aceștia au fost copleșiți de vestea că și-au pierdut fiica într-un mod atât de violent. Echipele de intervenție aflate în zonă au fost nevoite să le acorde sprijin imediat, întrucât șocul evenimentului i-a adus într-o stare de epuizare fizică și psihică. În fața blocului unde s-a petrecut drama, suferința lor a devenit simbolul unei familii sfâșiate, care în doar câteva ore și-a pierdut fiica, ginerele și echilibrul unei întregi vieți.

„Minunata mea, de ce mi-ai luat- o, Doamne”, striga mama profesoarei.

La scurt timp după ce și-a ucis soția, bărbatul a luat decizia de a se sinucide. A ieșit pe balconul apartamentului și s-a aruncat de la etaj. Căderea i-a provocat răni grave, iar echipajele de urgență l-au transportat la spital. Medicii au încercat să îl stabilizeze, însă starea sa era critică. În cursul aceleiași zile, la câteva ore după incident, acesta a decedat.

Cazul a provocat un șoc puternic la nivel local, mai ales că victima era un cadru didactic respectat. Silvana Dăogaru preda limba germană la Colegiul Național „Carol I” din Craiova, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din oraș. Colegii și elevii o descriau drept o profesoară dedicată, cu rezultate remarcabile la clasă și implicată activ în viața școlii.