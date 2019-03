Strigător la cer! Cum a intrat îmbrăcată Narcisa Guță în Mânăstirea Prislop

Narcisa Guță este din ce în ce mai apropiată de traiul monahal, motiv pentru care a încercat să își găsească liniștea sufletească la Mănăstirea Prislop. N-ar fi nicio problemă, cu atât mai mult cu se apropie Sfintele Sărbători Pascale, numai că ținuta aleasă de Narcisa nu a fost cea mai nimerită dintre toate, având în vedere locația.

Narcisa a mers la mănăstire alături de fiul său, Albert, și a postat mai multe fotografii de acolo. Din nefericire, Narcisa Guță a intrat pe târâm spiritual mult mai ”înflorată” decât ar fi fost cazul, chiar dacă – se poate observa – are capul acoperit și poartă pantaloni.

„Doamne ajută🙏liniște sufletească la Prislop 🙏🙏🙏”a scris Narcisa Guță, în dreptul fotografiilor postate.

Narcisa și Nicolae Guță au rămas prieteni de dragul copilului

După ani buni de telenovele, împăcări și despărțiri, acum Narcisa Guță este mai liniștită ca oricând și spun că are o relație de prietenie cu Nicolae Guță, mai ales de dragul fiului lor, Alberto.

„Și atunci eram decentă, dar era mai multă gelozie. Am pierdut mult în viață pentru că am spus ce gândesc în față. Nu sunt îndrăgostită. În viață nu programăm nimic, merg pe mâna destinului. Sunt binecuvântată cu băiatul meu, nu programez nimic. Am vrut să îl dau în judecată din răzbunare în trecut. Nu mai am nici o relație cu Guță, vorbim strict despre copil. Ajută cu bani, nu avem nici o înțelegere. L-am iubit foarte bun, are un suflet foarte bun”, a declarat Narcisa Guță, la Agenția Vip.