Stupoare pentru o femeie care și-a găsit mașina murdărită, în parcare. Ce era în plic: „Sunt din ce în ce mai...”

O șoferiță a găsit în parbrizul mașinii sale un bilet misterios. Când s-a apropiat și a văzut ce scrie a crezut că nu a citit bine. A avut parte de o surpriză plăcută, iar imaginile cu mesajul s-au viraliat pe internet. Iată despre ce este vorba!

Se poate spune că șoferii din România au parte în trafic de tot felul de momente neprevăzute, incidente, întâmplări șocante, dar unii dintre ei au norocul să fie ”răsplătiți” cu mici gesturi de bunătate și omenie din partea celorlalți participanți la trafic. Este și cazul unei șoferițe care s-a trezit cu un mesaj neașteptat în parbrizul mașinii sale. În momentul în care l-a citit nu a știut cum să reacționeze sau dacă la mijloc este vorba despre o glumă sau o faptă reală.

Ce scria în biletul pe care șoferița l-a găsit în parbrizul mașinii

Pe parbrizul mașinii sale se afla un plic, pe care scria: ”Îmi pare rău. Nu am vrut să vă murdăresc mașina. Aveți în plic 30 de lei pentru spălat”. Înt-adevăr, șoferița a observat că autoturismul era stropit cu noroi, însă nu s-a gândit niciodată că cineva ar fi făcut asta intenționat. Mai mult de atât, nu se aștepta ca ”acel cineva” să fie atât de binevoitor încât să ofere explicații sau să îi lase bani pentru a spăla mașina.

Impresionată de gestul străinului, femeia nu a știut cum să reacționeze și a rămas mută de umire. Pe o rețea de socializare aceasta și-a făcut publică povestea, iar imaginile au devenit virale. Cel mai probabil, femeia nu va uita niciodată experiența prin care a trecut: ”Oamenii buni sunt din ce în ce mai rari, dar… SUNT”, a scris femeia pe Facebook.

Reacțiile utilizatorilor nu au întârziat să apară. Postarea a strâns sute de aprecieri și comentarii:

”Felicitări” ”A avut și pix și pic… și bani, mă întreb unde a pus plicul de nu i-a luat cineva?” ”Dar de ce a murdărit-o așa? A avut o durere de burtă și s-a scăpat pe el/ea?” ”Persoane cu bun simț. Complimente!” ”Ce frumos” ”Un gest uman și normal, dar foarte rar în ziua de azi. Felicitări!” ”Ce frumos când vezi așa ceva” ”Și cu bunul simț. Bravo!”, au fost o parte din comentariile primite.

