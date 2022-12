Suma fabuloasă pe care o cere un fermier pentru porcul de Crăciun. Animalul cântărește aproximativ 600 de kilograme

Dan Praf, un fermier din județul Prahova, l-a făcut „celebru” pe Jardel, un porc cu totul special. Încrucișat din trei rase și hrănit bine, animalul are aproape 600 de kilograme pentru care prețul nu este deloc unul mic. Cine vrea să-i aibă pe masa de Crăciun, trebuie să știe că proprietarul lui nu negociază!

Sărbătorile de iarnă sunt din ce în ce mai aproape, motiv pentru care românii caută deja carne de porc pentru sarmale și preparatele tradiționale. Poate cea mai „de lux” ofertă în acest sens vine de la un fermier din Prahova pe nume Dan care își vinde „purcelul”. Animăluțul de peste 2 metri este vândut cu preț pe măsura kilogramelor lui, la care se adaugă și originile sale „nobile”.

De necrezut! Suma cerută de fermier pentru porcul de Crăciun

Pentru porcul de aproximativ 600 de kilograme, fermierul cere nu mai puțin de 20.000 de lei! Nu este de mirare, animalul fiind o încrucișare din două rase: Duroc, Marele Alb și Landrace. Fermierul a transmis faptul că nu este de acord să negocieze prețul, investind atât de mult în animal.

„În fermă îl am și pe Jardel, un porc ce are acum aproape 600 de kilograme. Este o încrucișare de rase: Duroc – o rasă de porci consacrată – și Marele Alb și Landrace. Eu îl apreciez la momentul acesta ca fiind cel mai mare porc din România, are în jur de 600 de kilograme după cum arată măsurătorile, aștept să îl cântăresc pe 10 decembrie.

Pe 10 martie a fost cântărit ultima oară și atunci avea 451 de kilograme. Acum, circumferința corpului în urma măsurătorilor este de 202 centimetri și lungimea dintre urechi și până la baza cozii, undeva la 207 centimetri”, a declarat fermierul Dan Praf pentru agrointel.ro.

