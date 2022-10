Suma incredibilă pe care a plătit-o Ministrul Energiei, Virgil Popescu, pentru facturile la gaze și curent: „Încerc să ajung la independență energetică”

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a făcut declarații uimitoare despre ultimele facturi pe care le-a avut de achitat pentru energia electrică folosită, dar și pentru gazele naturale. Omul politic a venit cu soluții pentru cei care își doresc să plătească mai puțin în fiecare lună.

Facturile mari pentru energia electrică și gazele naturale folosite reprezintă o problemă foarte mare pentru români. Din ce în ce mai multe persoane se plâng de faptul că sunt nevoite să facă economie pentru a se asigura că la finalul lunii au banii necesari pentru a-și plăti utilitățile.

Cât are de plătit Ministrul Energiei pentru facturile la utilități

Recent, Virgil Popescu a anunțat care sunt costurile pe care le-a avut de achitat în luna septembrie pentru facturile din luna precedentă. Ministrul Energiei susține că a avut parte de o surpriză plăcută în momentul în care a văzut că deși a folosit zilnic gazele și curentul electric, a avut de achitat numai 122 de lei.

În același timp, omul politic a împărtășit cu toți cei care îl urmăresc și câteva secrete care au stat la baza unui consum atât de scăzut. Virgil Popescu susține că pentru a elimina costurile, a optat pentru o centrală nouă, dar și pentru becuri economice. Acesta face tot posibilul pentru a deveni independent din punct de vedere energetic, așa că s-a apucat de montat panouri solare chiar și în reședința sa din Drobeta-Turnu Severin.

„Eu sunt obișnuit să îmi plătesc singur. 122 de lei la energie, 37 de lei la gaz, pe perioada de vară. Aici, unde stau, lângă București! La Drobeta am pompe de căldura, panouri solare, acolo am făcut o soluție mai bună, producând și energie. Încerc să văd dacă pot sa ajung la o independență energetică. Am schimbat centrala de gaze și este în condensație și mi-a scăzut factura cu 30%. Am schimbat becurile”, a declarat Ministrul Energiei, potrivit Antena3.