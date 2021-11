Suma pe care o primea Benone Sinulescu de la Stat. Câţi bani câştiga, pe lângă pensie

Benone Sinulescu şi-a încântat publicul cu talentul său aproape jumătate de secol. De-a lungul timpului, artistul a primit distincții din partea a doi președinți, Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu, însă cu toate acestea „Nea Beni” primea o pensie extrem de mică. Pe lângă această sumă i se mai acordau și cele de merit ca urmare a celor două distincții primite în 2002 și 2004.

În cei 58 de ani în care a cântat în fața a mii de români, regretatul interpret s-a bucurat de un succes răsunător. Încă de la o vârstă fragedă, mai exact de la 12 ani a ajuns să fie dirijorul corului școlii din Pleșcoi unde a studiat. A cântat alături de nume mari ale muzicii populare românești precum Irina Loghin sau Maria Ciobanu.

Mai mult decât atât, în 2002, Ion Iliescu îi acorda distincția Crucea națională Serviciul Credincios clasa a III-a, „pentru crearea și transmiterea cu talent și dăruire a unor opere literare semnificative pentru civilizația românească și universală”. Ulterior, în 2004, același Ion Iliescu îi acorda și Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer, Categoria D – „Arta Spectacolului”, „în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului”.

Deşi talentul său a fost incontestabil, după a ieşit la pensie, suma pe care o primea în fiecare lună era foarte mică. Statul a decis ca artistul să primească numai 1.600 de lei, iar la această sumă se adaugă și pensia de merit, în valoare de 1.100 de lei. Astfel, suma totală pe care Benone Sinulescu o primea era de 2.700 de lei.

„Dacă aș muri cu adevărat, nu mi-ar părea rău”

Benone Sinulescu vorbea, în urmă cu un an, despre viața sa după ce s-a retras din atenția publică într-un sat din județul Arad.

Artistul spunea că nu are ce să regrete și că dacă ar muri, ar fi foarte fericit: „Știți, am fost singur la părinți. Am crescut singur. Fratele meu a murit de mic. Eu am zis că nu mă dau la o parte nici de-al dracului! Chiar mă amuză că am văzut pe niște burtiere la televizor că am murit de vreo șase ori. Oamenii ăștia sunt atât de tâmpiți. Deci am murit de vreo șase ori în presă. Vreau să vă zic ceva. Dacă aș muri cu adevărat, nu mi-ar părea rău”.

