Supa de ciuperci a pădurarului. O mâncare de post simplă, caldă și cu gust de liniște înainte de Crăciun

Suntem în ultimele zile ale Postului Crăciunului, acele zile în care mâncarea simplă parcă are mai mult gust, iar o supă caldă adună casa în jurul mesei. Supa de ciuperci a pădurarului este o rețetă de post luminoasă și hrănitoare, născută din priceperea celor care cunosc pădurea ca pe o rugăciune spusă pe de rost.

Rețetă supa de ciuperci a pădurarului

Se spune că pădurarii sunt adevărați maeștri ai ciupercilor. Ei știu unde cresc cele mai bune, când să le culeagă și cum să le gătească fără să le ia din gustul lor curat. După o zi lungă prin pădure, cu pași prin frunze și miros de rășină, o supă de ciuperci fierbinte este pentru ei hrană, odihnă și mulțumire. Din această rânduială simplă se naște și supa noastră de post, gătită cu răbdare, fără grabă, așa cum se cuvine în această perioadă.

Ingrediente:

400 g ciuperci

2–3 morcovi

1 țelină mică

1 păstârnac

1 ceapă

1 fir de praz

2 linguri ulei

200 ml roșii decojite în suc de roșii

1 lingură orez

1 cățel de usturoi

sare

piper

o legătură de pătrunjel și țelină verde

Mod de preparare

Se spală și se curăță ceapa, morcovii, păstârnacul, țelina și prazul, apoi se toacă mărunt, cu grijă și liniște. Se pun la fiert într-o oală mare, în aproximativ 2–2,5 litri de apă, cu un praf de sare, și se lasă să fiarbă molcom, ca într-o gospodărie de munte.

Separat, într-o tigaie, se încing cele două linguri de ulei și se adaugă ciupercile tăiate felii. Se călesc ușor, până își lasă aroma, apoi se sting cu 2–3 linguri din supa de legume. Se presară un praf de sare și se lasă să fiarbă înăbușit aproximativ 5 minute.

Ciupercile se adaugă apoi peste legumele din oală, se acoperă și se lasă totul să fiarbă împreună aproximativ 30 de minute, până când legumele sunt bine pătrunse. Când supa este aproape gata, se adaugă usturoiul tocat mărunt și orezul, iar spre final sucul de roșii și roșiile tăiate cubulețe.

Se mai lasă pe foc câteva minute, cât să se lege gusturile, apoi supa se potrivește cu sare, piper și verdeață tocată mărunt. Se stinge focul și se lasă un pic să se odihnească, așa cum se odihnește și omul după o zi de trudă.

Supa de ciuperci a pădurarului se mănâncă fierbinte, cu pâine de post și cu inimă bună. Este o mâncare simplă, dar plină, potrivită pentru zilele acestea de așteptare, când postul ne apropie de Crăciun și de liniștea lui.

