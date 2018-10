Super-filmări cu rebelul Cristi Mitrea & fiul pe care îl are cu Andreea Mantea

Dacă în ring este un adevărat gladiator, Cristi Mitrea se transformă într-un veritabil mielușel atunci când se află în preajma fiului său și al Andreei Mantea, David. (Cum câștigi bani rapid) Chiar dacă nu mai formează un cuplu, cei doi părinți au căzut de acord să-l crească împreună pe cel mic. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini emoționante. Celebrul luptător de MMA este, pur și simplu, topit după fiul său. (CITEȘTE ȘI: AM AFLAT SEXUL CELUI DE-AL DOILEA COPIL AL ANDREEI BĂLAN)

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a întâlnit pe Cristi Mitrea pe terasa unei cafenele de fițe din zona Floreasca a Capitalei. A fost locul unde Cristi a ales să petreacă mai multe ore cu fiul său, David, dar și cu câțiva prieteni apropiați. Printre ei s-au numărat fiul celebrului actor George Mihăiță, prietenul și antrenorul său Tudor Mihăiță, precum și soția acestuia. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!)

Îmbrăcat lejer, sportivul s-a implicat total în activitățile fiului său. La un moment dat, după ce David și-a găsit un patruped drept partener de joacă, Cristi Mitrea s-a ridicat de pe scaun și a intrat în jocul micuțului. (Cum câștigi bani rapid)

Mai mult decât atât, pentru ca tabloul părintelui perfect să fie complet, nici atunci când un apel telefonic i-a întrerupt distracția, Cristi Mitrea nu a putut să stea departe de băiețel. Bărbatul l-a mângâiat ușor pe creștet și a stat în permanență lângă copil. (NU RATA, AICI: PRINȚESA CU YACHT DE 1 MIL. € ȘI-A GĂSIT… PRINȚUL)

Andreea Mantea: „Am ajuns să ne înțelegem bine de dragul copilului”

Frumoasa brunetă a mărturisit că, deși inițial a decis ca fiul ei să crească doar cu ea, ulterior, și-a dat seama că micuțul David are nevoie și de prezența tatălui său, Cristi Mitrea. Prezentatoarea a mai spus că are o relație cât se poate de normală cu luptătorul de MMA, ba chiar că se înțeleg mult mai bine de dragul copilului lor. (NU RATA, AICI: AM AFLAT CUM S-AU COMBINAT MARIA CONSTANTIN & FOSTUL FOTBALIST)

“Eu sunt într-o astfel de situație în acest moment. Eu am ales să mă despart de tatăl copilului meu, eu am zis că nu mai vreau, că nu îmi trebuie, că nu are ce să caute, dar până la urmă tot eu am realizat că acest copil trebuie să crească cu ambii părinți.

În acest moment, avem o relație absolut normală, suntem doi oameni normali, vedem interesul copilului și am ajuns să ne înțelegem bine de dragul copilului. Cumva trebuie să ajungi la un numitor comun. (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări)

Peste tot vedem familii destrămate, dar care au ajuns să conviețuiască așa. Zilele trecute mă certa cineva, ce o să îi zic eu copilului meu când o să mă întrebe de ce părinții lui nu stau împreună. Păi, draga mea, dacă am fi împreună, am fi anormali. Încercăm să ne înțelegem așa! Mamele singure nu pot fi acuzate, nu pot fi bătute cu piatra. Nu avem voie să facem avorturi pe bandă rulantă. Unde ajungem așa? Viața e o minune! Mama e o minune. Nu! De ce?”, a mărturisit Andreea Mantea, în urmă cu ceva timp.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)