Super-modelul Andre Bîrleanu rupe tăcerea, după acuzațiile fostei partenere: „Am fost bătut”

Modelul Andre Bîrleanu a decis să își contra-atace declarațiile fostei sale partenere, după ce aceasta a făcut acuzații grave la adresa lui. Bărbatul, care are antecedente penale, asta pentru că mai multe foste partenere l-au acuzat de violență, susține că în relația cu fosta, el ar fi fost, de fapt victima. Tânăra susține că ar fi trăit un an de coșmar alături de el, Bîrleanu respinge ferm orice formă de abuz și afirmă că, în realitate, el ar fi fost victima comportamentului violent și al dependențelor acesteia. Aflat sub control judiciar după un alt dosar răsunător, în care a fost acuzat că și-ar fi agresat fosta iubită, manechinul contraatacă acum și prezintă probe despre care spune că îi demonstrează nevinovăția. CANCAN.RO a ascultat și partea lui de poveste și v-o prezintă, în exclusivitate. Urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

În urmă cu câteva zile, Cristina, fosta iubită a modelului Andre Bîrleanu ne-a contactat pentru a dezvălui coșmarul pe care susține că l-a trăit alături de el. A fost abuzată atât verbal, cât și fizic, a depus plângere la poliție, iar acum, se desfășoară un proces în acest sens (vezi aici povestea). Acum, Andre Bîrleanu o contra-atacă pe fosta parteneră „de apartament”, cum o numește el, și vine cu probe prin care vrea să susțină că și el a fost, la rândul său, victima violenței domestice.

Modelul Andre Bîrleanu o contra-atacă pe fosta iubită!

CANCAN.RO: Îți mulțumesc că ai acceptat să vorbești cu noi. Ne-ai contactat pentru a-ți spune partea ta de adevăr după ce fosta ta parteneră, Cristina, te-a acuzat de violență domestică. Vorbim despre acel episod din parcare de la supermarket.

Andre Bîrleanu: În primul rând, Cristina este o amică, o cunoștință, nu iubita mea, așa cum a spus. Ce-i drept a încercat să mă ajute, dar mai mult rău mi-a făcut. Nu a existat niciun fel de violență domestic, adică în casă. Noi eram pe stradă, iar singurul subiect a fost abuzul ei de substanțe de mare risc.

CANCAN.RO: Tu erai în arest la domiciliu în ultima perioadă, în acest moment ești sub control judiciar. În momentul în care ai decis să locuiești cu ea, știa lucrurile acestea despre tine?

Andre Bîrleanu: Absolut! Absolut! Ei bine, se întâmplă această situație cu acest fals viol al concubinei cu care eram de patru luni în a mea casă.

CANCAN.RO: Tu acum nu vorbești despre Cristina, ci despre o fostă parteneră?

Andre Bîrleanu: Vorbesc despre Beatrice Duman.

CANCAN.RO: Tu ai acum o brățară la picior din cauza acuzațiilor care ți s-au adus din partea ei, corect?

Andre Bîrleanu: Da, false acuzații, da. Am stat 11 luni în Rahova, eu supermodel planetar din New York am ajuns în Rahova. Am ieșit din situația respectivă direct pe Calea Victoriei, unde aveam în continuare domiciliul.

CANCAN.RO: Când ai început relația cu ea?

Andre Bîrleanu: Imediat după ce am ieșit din penitenciarul Rahova. Mi-a spus dacă sunt bine, dacă mă poate ajuta cu ceva. Evident, fiind în arest la domiciliu pentru prima dată în viața mea, neajutat de familie, eram în zero contact uman și s-a oferit să mă ajute. Nu am nimic în țară, prieteni, familie, doar acel apartament. Cristina îmi făcea curat în casă, îmi scotea dalmațienii la plimbare, îmi aducea mâncare gătită, flori. Eu am observat că era o energie senzuală, dar nu era mutuală.

CANCAN.RO: Practic, ne spui că ei îi plăcea de tine și a ales să facă aceste gesturi pentru a începe o relație cu tine?

Andre Bîrleanu: Eu le-am considerat gesturi normale, între prieteni. Dacă ai un prieten la ananghie, îl ajuți.

CANCAN.RO: Voi de cât timp vă cunoșteați?

Andre Bîrleanu: De mai mult timp. Ea o cunoaște pe Beatrice, fosta mea parteneră, despre care avea multe lucruri negative de spus. Mi-a expirat contractul și s-a oferit ea să pot să stau la ea. Am plecat din Calea Victoriei în Berceni.

CANCAN.RO: Deci te-ai dus unde s-a întâmplat acea agresiune. Ai locuit la ea cât timp?

Andre Bîrleanu: Undeva la două luni și jumătate. Am aflat că are dosar DIICOT pentru consum și posesie de droguri de mare risc, aflu că are dosar penal după ce a aruncat cu bolovani împotriva fostului ei, cu care și comunic. Lucrurile acestea nu ți le spune nimeni, în niciun moment.

Modelul se apără: „Una e să acuzi, alta e să vii cu probe!”

CANCAN.RO: Tu ai dovezi pentru tot ceea ce ai spus acum?

Andre Bîrleanu: Absolut, v-am trimis, inclusiv probe cum sunt bătut, cum îmi aruncă hainele și ai mei câini.

CANCAN.RO: În momentul în care ai ajuns la magazinul respectiv, a existat vreo tensiune înainte? Au mai existat violențe pe parcursul timpului sau acela a fost punctul declanșator?

Andre Bîrleanu: Cristina are un dosar la secția III pentru lovituri și alte violențe. Mi-a distrus casa din gelozie, deși are 50 si ceva de kilograme, devine supranaturală. A aruncat cu ghivece după mine, ce-i drept tot cumpărate de ea.

CANCAN.RO: De la ce porneau aceste certuri atât de aprinse?

Andre Bîrleanu: Nici nu contează, încercam să o dau afară din casă, venea poliția, nici ei nu puteau să o dea afară din casă. Ea nu a sunat la 112. Au fost martori oculari care au sunat pentru că vedeau un bărbat bătut, niciun caz o femeie bătută. Eu nu mă pun la mintea unei femei de 53 de kilograme.Domniei voastre v-am trimis decizia judecătorească în care i se spune că nu a venit cu probe. Neîntemeiată.

CANCAN.RO: Sunt mai multe foste partenere care acuză violență.

Andre Bîrleanu: Una e să acuzi și alta e să vii cu probe.

CITEȘTE ȘI: Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat. Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: “Abuzurile erau din cauza furiei lui”

ACCESEAZĂ ȘI: BREAKING | Modelul Andre Bîrleanu, arestat în Capitală după ce ar fi sechestrat, bătut și violat o tânără

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.