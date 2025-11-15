Acasă » Exclusiv » Super-modelul Andre Bîrleanu rupe tăcerea, după acuzațiile fostei partenere: „Am fost bătut”

Super-modelul Andre Bîrleanu rupe tăcerea, după acuzațiile fostei partenere: „Am fost bătut”

De: Delina Filip 15/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
11 poze
Vezi galeria foto

Modelul Andre Bîrleanu a decis să își contra-atace declarațiile fostei sale partenere, după ce aceasta a făcut acuzații grave la adresa lui. Bărbatul, care are antecedente penale, asta pentru că mai multe foste partenere l-au acuzat de violență, susține că în relația cu fosta, el ar fi fost, de fapt victima. Tânăra susține că ar fi trăit un an de coșmar alături de el, Bîrleanu respinge ferm orice formă de abuz și afirmă că, în realitate, el ar fi fost victima comportamentului violent și al dependențelor acesteia. Aflat sub control judiciar după un alt dosar răsunător, în care a fost acuzat că și-ar fi agresat fosta iubită, manechinul contraatacă acum și prezintă probe despre care spune că îi demonstrează nevinovăția. CANCAN.RO a ascultat și partea lui de poveste și v-o prezintă, în exclusivitate. Urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional! 

În urmă cu câteva zile, Cristina, fosta iubită a modelului Andre Bîrleanu ne-a contactat pentru a dezvălui coșmarul pe care susține că l-a trăit alături de el. A fost abuzată atât verbal, cât și fizic, a depus plângere la poliție, iar acum, se desfășoară un proces în acest sens (vezi aici povestea). Acum, Andre Bîrleanu o contra-atacă pe fosta parteneră „de apartament”, cum o numește el, și vine cu probe prin care vrea să susțină că și el a fost, la rândul său, victima violenței domestice.

Modelul Andre Bîrleanu o contra-atacă pe fosta iubită!

CANCAN.RO:  Îți mulțumesc că ai acceptat să vorbești cu noi. Ne-ai contactat pentru a-ți spune partea ta de adevăr după ce fosta ta parteneră, Cristina, te-a acuzat de violență domestică. Vorbim despre acel episod din parcare de la supermarket.

Andre Bîrleanu: În primul rând, Cristina este o amică, o cunoștință, nu iubita mea, așa cum a spus. Ce-i drept a încercat să mă ajute, dar mai mult rău mi-a făcut. Nu a existat niciun fel de violență domestic, adică în casă. Noi eram pe stradă, iar singurul subiect a fost abuzul ei de substanțe de mare risc.

Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

CANCAN.RO: Tu erai în arest la domiciliu în ultima perioadă, în acest moment ești sub control judiciar. În momentul în care ai decis să locuiești cu ea, știa lucrurile acestea despre tine?

Andre Bîrleanu: Absolut! Absolut! Ei bine, se întâmplă această situație cu acest fals viol al concubinei cu care eram de patru luni în a mea casă.

Andre Bîrleanu vine să o contra-atace pe fosta parteneră
Andre Bîrleanu vine să o contra-atace pe fosta parteneră

CANCAN.RO: Tu acum nu vorbești despre Cristina, ci despre o fostă parteneră?

Andre Bîrleanu: Vorbesc despre Beatrice Duman.

CANCAN.RO: Tu ai acum o brățară la picior din cauza acuzațiilor care ți s-au adus din partea ei, corect?

Andre Bîrleanu: Da, false acuzații, da. Am stat 11 luni în Rahova, eu supermodel planetar din New York am ajuns în Rahova. Am ieșit din situația respectivă direct pe Calea Victoriei, unde aveam în continuare domiciliul.

CANCAN.RO: Când ai început relația cu ea?

Andre Bîrleanu: Imediat după ce am ieșit din penitenciarul Rahova. Mi-a spus dacă sunt bine, dacă mă poate ajuta cu ceva. Evident, fiind în arest la domiciliu pentru prima dată în viața mea, neajutat de familie, eram în zero contact uman și s-a oferit să mă ajute. Nu am nimic în țară, prieteni, familie, doar acel apartament. Cristina îmi făcea curat în casă, îmi scotea dalmațienii la plimbare, îmi aducea mâncare gătită, flori. Eu am observat că era o energie senzuală, dar nu era mutuală.

CANCAN.RO: Practic, ne spui că ei îi plăcea de tine și a ales să facă aceste gesturi pentru a începe o relație cu tine?

Andre Bîrleanu: Eu le-am considerat gesturi normale, între prieteni. Dacă ai un prieten la ananghie, îl ajuți.

CANCAN.RO: Voi de cât timp vă cunoșteați?

Andre Bîrleanu: De mai mult timp. Ea o cunoaște pe Beatrice, fosta mea parteneră, despre care avea multe lucruri negative de spus. Mi-a expirat contractul și s-a oferit ea să pot să stau la ea. Am plecat din Calea Victoriei în Berceni.

CANCAN.RO: Deci te-ai dus unde s-a întâmplat acea agresiune. Ai locuit la ea cât timp?

Andre Bîrleanu: Undeva la două luni și jumătate. Am aflat că are dosar DIICOT pentru consum și posesie de droguri de mare risc, aflu că are dosar penal după ce a aruncat cu bolovani împotriva fostului ei, cu care și comunic. Lucrurile acestea nu ți le spune nimeni, în niciun moment.

Modelul se apără: „Una e să acuzi, alta e să vii cu probe!”

CANCAN.RO: Tu ai dovezi pentru tot ceea ce ai spus acum?

Andre Bîrleanu: Absolut, v-am trimis, inclusiv probe cum sunt bătut, cum îmi aruncă hainele și ai mei câini.

CANCAN.RO: În momentul în care ai ajuns la magazinul respectiv, a existat vreo tensiune înainte? Au mai existat violențe pe parcursul timpului sau acela a fost punctul declanșator?

Andre Bîrleanu: Cristina are un dosar la secția III pentru lovituri și alte violențe. Mi-a distrus casa din gelozie, deși are 50 si ceva de kilograme, devine supranaturală. A aruncat cu ghivece după mine, ce-i drept tot cumpărate de ea.

Modelul susține că el a fost, de fapt, victima violenței domestice
Modelul susține că el a fost, de fapt, victima violenței domestice

CANCAN.RO: De la ce porneau aceste certuri atât de aprinse?

Andre Bîrleanu: Nici nu contează, încercam să o dau afară din casă, venea poliția, nici ei nu puteau să o dea afară din casă. Ea nu a sunat la 112. Au fost martori oculari care au sunat pentru că vedeau un bărbat bătut, niciun caz o femeie bătută. Eu nu mă pun la mintea unei femei de 53 de kilograme.Domniei voastre v-am trimis decizia judecătorească în care i se spune că nu a venit cu probe. Neîntemeiată.

CANCAN.RO: Sunt mai multe foste partenere care acuză violență.

Andre Bîrleanu: Una e să acuzi și alta e să vii cu probe.

CITEȘTE ȘI: Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat. Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: “Abuzurile erau din cauza furiei lui”

ACCESEAZĂ ȘI: BREAKING | Modelul Andre Bîrleanu, arestat în Capitală după ce ar fi sechestrat, bătut și violat o tânără

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Exclusiv
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Au scos “ghearele” pe străzile Capitalei! Apariții “Catwoman” care au făcut senzație
Exclusiv
Au scos “ghearele” pe străzile Capitalei! Apariții “Catwoman” care au făcut senzație
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului
Gandul.ro
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit. Mama: „Toate eforturile și oboseala au meritat”
Adevarul
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit....
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Click.ro
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului
Gandul.ro
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor
Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Au scos “ghearele” pe străzile Capitalei! Apariții “Catwoman” care au făcut senzație
Au scos “ghearele” pe străzile Capitalei! Apariții “Catwoman” care au făcut senzație
Noi detalii în cazul Sarei, fetița de 2 ani care a murit în cabinetul stomatologic. Ce spune Pavel ...
Noi detalii în cazul Sarei, fetița de 2 ani care a murit în cabinetul stomatologic. Ce spune Pavel Bartoș despre clinica pe care a promovat-o
Accident în Botoșani! O altă femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a rămas prinsă sub ...
Accident în Botoșani! O altă femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a rămas prinsă sub mașină
Schimbare majoră la Ryanair! Ce trebuie să știe românii care vor călători cu avioanele lor
Schimbare majoră la Ryanair! Ce trebuie să știe românii care vor călători cu avioanele lor
Vezi toate știrile
×