Supermodelul internațional a făcut show la Nuba Mamaia! Primele declarații ale lui Naomi Campbell: ”Sunt fericită!”

La doar câteva ore distanță de când a aterizat în România, cu un avion privat, Naomi Cambell a făcut show într-un club exclusivist de pe litoral. Vedeta britanică, în vârstă de 55 de ani, n-a urcat pe scena de la Nuba Beach Club din Mamaia pentru vreo prezentare de modă, ci într-o nouă ipostază, cea de DJ. Cu această ocazie, supermodelul international și-a adus aminte și de prima sa vizită în România, făcută în urmă cu mai bine de 27 de ani. CANCAN.RO are toate amănuntele și imagini, în exclusivitate.

Naomi Cambell, supermodelul de talie internațională care a făcut furori ani de zile pe scena marilor festivaluri de modă, a prestat pentru prima oară în România, ca și DJ. Vedeta britanică a făcut show la Nuba Beach Club din Mamaia, încă de când a călcat pe covorul roșu.

Înainte de a urca pe scenă, Naomi nu a uitat nici de prima sa vizită în România, chiar dacă aceasta a avut loc în scop caritabil, pe când ea avea doar 28 de ani. Starul a mărturisit că este fericită că a revenit pe plaiurile noastre mioritice.

„Sunt fericită să fiu aici, în România. Nu este pentru prima dată. Așa că vă mulțumesc că m-ați invitat. M-am distrat de minune”, a spus aceasta.

Detaliul surprinzător din ținuta lui Naomi Cambell

„Blindată” de body-guarzi, fostul supermodel a strălucit nu doar prin ținută, ci și ca prestație. Alegerea sa vestimentară a fost la fel de spectaculoasă precum și prezența sa. Starul a purtat o rochie neagră cu decolteu adânc, decorat cu accesorii strălucitoare, care îi evidenția silueta de invidiat. Detaliu suprinzător din ținuta sa l-a constituit încălțămintea sport, mai precis o pereche de adidași, care i-a asigurat probabil confortul necesar pentru o seară de… performanță.

Cu avionul privat, la Constanța

Naomi Cambell și-a făcut debutul ca DJ luna trecută, la Monaco, în cadrul Marelui Premiu de Formula 1. Ea este susținută în cariera sa aflată la început de celebrul colectiv berlinez Keinemusik. Vedeta britanică a sosit în România cu un avion privat, care a aterizat pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanța, chiar în ziua show-ului pe care l-a susținut la Nuba. A fost cazată apoi la un hotel de cinci stele din Mamaia, iar la doar câteva ore distanță a urcat pe scenă, unde a făcut spectacol.

Experiența tristă pe care a trăit-o în România

Potrivit propriilor mărturisiri, Naomi Cambell nu e pentru prima oară în România. În 1998, ea a făcut o scurtă vizită caritabilă, într-un spital din București, unde se aflau copii bolnavi de SIDA. Acolo, vedeta britanică a întâlnit un băiețel, pe nume Ionuț. Acesta a ținut-o de mână ăe toată durata vizitei, lucru care a impresionat-o profund. Ulterior, Naomi a aflat că micuțul își dorește un Lego. Ea i-a trimis cadoul, dar băiatul a decedat o lună mai târziu.

