Superstiția pe care o are Petre Roman pentru a-și proteja casa! Silvia Chifiriuc nu spune nimic pentru că… ”Vine de la bunica!”

Ajuns la 78 de ani, Petre Roman are o căsnicie fericită alături de mai tânăra sa soție, Silvia Chifiriuc. S-a retras definitiv din politcă, despre care nici nu mai vrea să audă. Prioritară este familia și a învățat încă de pe vremea bunicii sale ce trebuie să facă pentru a-și proteja casa. Mai precis, fostul premier are câteva obiceiuri de la care nu se abate niciodată, dezvăluite în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Petre Roman este căsătorit de mai bine de 16 ani cu Silvia Chifiriuc și, în ciuda diferenței de vârstă de 26 de ani, cei doi au o căsnicie fericită. Fostul premier al României își iubește familia și știe cum să o protejeze. El a învățat acest lucru chiar și de la bunica sa, ținând cont de superstițiile acesteia.

„Am moștenit câteva superstiții de la bunica mea, care era o persoană foarte credincioasă. De exemplu, să nu omori niciodată un păianjen. E o protecție a casei și nu trebuie să-l omori. Alta era să nu deschizi niciodată umbrela în casă, pentru că aduce ghinion. Sunt tot felul de superstiții și tradiții care au semnificațiile lor, fiindcă în spatele lor s-a adunat o lungă experiență a oamenilor. Eu le privesc cu mult respect și admirație.

Dacă s-ar respecta anumite datini mai ales și-n sfera politicii, am scăpa de anumite belele. Cea mai importantă e datina care privește smerenia. Adică omul să o accepte, ceea ce înseamnă că accepți că ai făcut și tu lucruri care nu-s în regulă. Dacă ar fi smerenie în politică, ar fi foarte bine”, a declarat acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cu ce se ocupă Petre Roman în prezent

Altfel, Petre Roman nu mai vrea să audă de politică și, ne spune acesta, simte o satisfacție aparte pe plan profesional, dat fiind faptul că s-a întors la prima sa dragoste, știința și cercetarea, el fiind de profesie inginer.

„Sunt în continuare profesor, dar și președinte, la universitatea din Geneva. Am fost în foarte multe țări, unde mi-am ținut conferințele. Aceasta e satisfacția mea cea mai mare că-mi împlinesc pasiunea. M-am întors în știință și cercetare, am izbândit, am avut foarte multe invitații, în Europa, în India, în China. Și am evitat să mă mai pronunț în politică. La ora actuală am o notorietate dobândită în domeniul ăsta, știința a climei și a apei. Asta am făcut dinainte de Revoluție”, a completat acesta.

Meditator la matematică pentru fiul său

În cursul dimineții de astăzi, fiul lui Petre Roman și al Silviei Chfiriuc, Petruș, a trecut prin febra examenului de simulare la limba română, acesta fiind elev în clasa a opta. Mâine, juniorul va susține proba de matematică, disciplină la care este meditat chiar de tatăl său.

„La matematică face cu mine. Matematica înseamnă exercițiu, reguli pe care le aplici. El e un om reflexiv, înțelepțelul îi zic unii”, a mai dezvăluit Petre Roman.

