Surpriză! Câte clase și ce studii are Anda Adam, de fapt. De ce era poreclită „Andone” actuala concurentă Asia Express 2025

Anda Adam este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Vedeta a terminat o facultate faimoasă de la noi din țară, însă care nu are legătură cu muzica. Deși mulți s-au întrebat ce studii are frumoasa cântăreață, Anda s-a decis să răspundă curioșilor în mediul online.

Anda Adam a absolvit Liceul George Călinescu din Capitală, iar apoi s-a făcut remarcată în spațiul public chiar după terminarea clasei a XII-a. Din momentul în care celebra artistă a cunoscut succesul pe plan muzical, viața ei s-a schimbat radical, inclusiv planurile de viitor.

Anda Adam era o elevă silitoare care învăța foarte bine. Ea a mărturisit, la un moment dat, că era chiar tocilară și își dorea să aibă o carieră remarcabilă într-un domeniu legat de matematică sau informatică. Mai mult decât atât, părinții artistei se pregăteau să o trimită la studii în străinătate.

Câte clase și ce studii are Anda Adam

După ce a terminat liceul, Anda Adam trebuia să plece la Harvard, dar cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la târg, planurile s-au schimbat. Mama sa făcuse toate demersurile necesare și găsise chiar soluții de finanțare pentru studiile universitare, însă vedeta noastră s-a lansat în muzică.

„Mama mea era plecată în Statele Unite ale Americii de doi ani, unde lucra la un cunoscut salon de coafură pentru a-mi pregăti terenul și a mă muta acolo, pentru a studia la Harvard. Aveam rezultate foarte bune la învățătură în timpul liceului. Am fost tocilară, nu degeaba am fruntea lată. Am obținut 10 pe linie, mă duceam la olimpiadele de matematică, de informatică, unde am ajuns chiar la fazele pe țară.

Mama a vrut să îmi creeze un viitor mai bun, îmi pregătise loc unde să stau și pe cineva care să îmi plătească studiile”, a declarat Anda Adam pentru Agenția de presă mondenă.

Anda Adam a devenit cunoscută după lansarea piesei “Nu mă uita” alături de RACLA și a devenit rapid cunoscută în industria muzicală, lăsând la o parte planurile mărețe ale părinților ei. Anda Adam nu a vrut să renunțe la studiile universitare și a urmat o facultate cunoscută de la noi din țară. Este vorba despre Facultatea de Relații Economice Internaționale, din cadrul ASE București.

Anda Adam s-a născut pe data de 27 aprilie 1980, în București, și este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Aceasta a mărturisit că aproape toată copilăria a petrecut-o la bunici și nu a apucat să se bucure de toate activitățile de care se bucură copiii în prezent. Tot atunci a fost poreclită „Andone” pentru ca iubea să joace fotbal.

