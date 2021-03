Surpriza de proporții pe care Andreea Ciocotișan i-a făcut-o tatălui ei! A rămas mut când a văzut ce rol a jucat

Andreea Ciocotișan, apreciata cântăreață de muzică populară și de petrecere din Maramureș, nu uită de unde a plecat şi de oamenii care au ajutat-o să ajungă la acest nivel. Părinții ei au un rol aparte în ascensiunea de care se bucură. Tânăra artista a lansat o piesă emoţionantă, dedicată tatălui său la aniversarea de 50 de ani.

Cântăreața Andreea Ciocotișan a lansat o piesă specială pe care i-o închină tatălui ei! Un mod de a-i spune un sincer „mulțumesc" pentru tot ce a făcut pentru ea. Melodia se intitulează sugestiv "La mulți ani, om bun!", iar videoclipul conține o premieră întrucât personajul principal este chiar Dumitru Ciocotisan, tatăl artistei. „Nu cred că Dumnezeu ne-ar fi putut oferi un dar mai prețios decât o familie frumoasă și niște părinți iubitori. Tații noștri aleg să ne vegheze din umbră pașii, să se jertfească de cele mai multe ori, transformându-se în scut în fața greutăților și temerilor noastre. Tata pentru mine este primul bărbat pe care l-am iubit prima dată și îl voi iubi toată viața. Tata este un om deștept, sensibil, harnic și foarte apreciat de lume, prin simplu fapt că este un om modest, atent la detalii și o persoana care nu ar greși nimănui. A împlinit frumoasa vârsta de 50 de ani. Din cauza situației din țara nu am putut să-i organizăm o petrecere surpriză așa cum am dorit, însă alături de întreaga familie l-am sărbătorit acasă. Anul acesta m-am gândit să-i fac un altfel de cadou… un cadou muzical special pentru el, intitulat "La mulți ani, om bun!", pe care îl găsiți pe YouTube", a dezvăluit frumoasa cântăreață din Maramureș.

Andreea Ciocotișan, relație specială cu tatăl ei

Puțini sunt cei care știu că artista are o relație specială cu tatăl ei, iar pentru a arăta acest lucru a lansat recent și o piesă ce îl are ca personaj pe cel care i-a dat viață. Pentru realizarea clipului a fost inițial o bătaie de cap, deoarece Dumitru Ciocotisan a fost greu de convins să accepte provocarea de a apărea în fața camerelor de filmat, însă cântăreața a reușit să-l convingă până la urmă, mințind că vor filma un clip pentru o piesa despre străinătate. Tânăra artista a mărturisit că, atunci când părintele ei a vizionat clipul, a văzut în ochii acestuia lacrimi, împletite cu un sentiment de recunoștință din partea sa, ca fiică. „Acest cântec l-am ținut ascuns câteva luni bune, nu a știut nimeni de el, de aceea ne-a fost foarte greu și cu filmarea videoclipului. Până la filmarea clipului nu a mai îmbrăcat niciodată un costum popular. I-am spus că este un căntec de străinătate și avem nevoie de el in videoclip și așa a acceptat. Cadrele în care apare el sunt filmate fără sunet, și a fost puțin greu să organizăm totul, dar finalul, zic eu, a ieșit superb. La venirea tortului, Raul, logodnicul meu, s-a ocupat de surpriză, punând cântecul pe ecranul Smart tv-ului. Emoționat și mândru, a privit cu drag videoclipul. I-am făcut o bucurie mare", a povesit Andreea Ciocotișan.

Cântăreața nu vorbește prea des despre familia sa, însă atunci când o face este foarte emoționată. Consideră că tot ce este ea astăzi se datorează familiei care a susținut-o mereu. ”Totodată este un mare iubitor de muzica populară și, alături de mama mea, m-a susținut tot timpul în cariera mea, dar și în relația cu logodnicul meu, Raul. Pot spune ca părinții sunt criticii mei. Tot timpul când nu îmi iese ceva bine sau nu fac ceva în regula îmi atrag atenția pentru că, zic ei, de felicitat te felicită destui. Suntem o familie fericită și împlinită și îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot!”, a adăugat artista.