Surpriză în showbiz! Fosta lui Dani Mocanu şi-a recunoscut orientarea: “Sunt atrasă şi de băieţi, şi de fete”

Bia Khalifa a recunoscut totul, abia acum! Fosta iubită a lui Dani Mocanu și-a șocat fanii de pe TikTok cu un anunț surprinzător: tânăra de 20 de ani este bisexuală.

Bia Khalifa a postat un filmuleț prin care explică faptul că, dacă e bisexuală și îi plac și fetele, nu înseamnă că bărbații cu care a avut legătură nu au fost buni… pentru ea, ci pur și simplu că este atrasă și de femei.

„Ești bisexuală?

Da.

Nu, ori îți plac doar băieții, ori doar fetele… Înseamnă că nu te-a … bine fostul tău.

NU!!! Înseamnă că sunt atrasă și de fete și de băieți.”, scrie Bia Khalifa în videoclipul postat pe TikTok.

Bia Khalifa susține că Dani Mocanu i-a propus să se prostitueze

Bia Khalifa susține că Dani Mocanu i-a propus să se prostitueze în perioada când formau un cuplu. Cântărețul de manele a precizat că actuala parteneră a lui Tudor Sișu caută doar reclamă, precizând că tânăra nu a fost niciodată iubita lui.

Bia Khalifa, pe numele real Bianca Niculai, este super cunoscută pe Onlyfans, o platformă dedicată exclusiv adulților. În vârstă de 20 de ani, tânăra compune și melodii, pe care le postează pe canalul YouTube. A devenit celebră după ce a apărut la show-ul iUmor.

Până să-l cunoască pe Tudor Sișu, Bia Khalifa a avut o relație cu Dani Mocanu, de care artista nu-și aduci aminte deloc cu plăcere. Îl acuză pe manelist că i-ar fi propus să se prostitueze în străinătate pentru el, cu puțin timp înainte să împlinească 18 ani.

“Am fost cu Dani de la 15 ani jumătate și până acum un an. La început credeam că sunt singura lui iubită, după aceea mi-am dat seama că nu e așa. Plecam cu el la evenimente, la un moment dat am și dansat. La început s-a comportat OK, însă când se apropia vârsta de 18 ani a început să-mi propună chestii… Am rămas destul de șocată. Mi-a propus să mă duc să mă prostituez pentru el în diferite țări. Am refuzat, bineînțeles. Îmi spunea direct, la început credeam că glumește dar după aia s-a făcut treaba destul de serioasă”, a povestit Bia Khalifa, la un post de televiziune.