Surpriză la Chefi la Cuțite, în ediția din 18 aprilie! Diana Bulimar și Larisa Iordache, foste concurente America Express, vin în show-ul culinar de la Antena 1

Surprizele se țin lanț la Chefi la Cuțite. În ediția care va rula marți, 18 aprilie 2023, cei trei bucătari vor cunoaște noi povești de viață. În plus, își vor face apariția în show-ul culinar de la Antena 1 și două foste concurente de la America Express! Diana Bulimar și Larisa Iordache le vor găti celor trei chefi, în seara aceasta. Iată detaliile mai jos, în articol.

În ediția care va rula în seara aceasta pe micile ecrane, la Antena 1, își vor face apariția Diana Bulimar și Larisa Iordache. Cele două au participat la America Express. Fostele concurente vin cu forțe proaspete și doresc să își arate talentul pe care îl au în bucătărie. Cele două campioane olimpice le vor găti celor trei chefi un preparat sănătos.

La Chefi la Cuțite își vor face apariția și alți doi artiști. Mai cu seamă, Lino Golden și Aza se vor prezenta în fața celor trei bucătari.

Diana Bulimar și Larisa Iordache au participat la America Express

Cele două campioane olimpice au participat în cadrul competiției de la Antena 1, America Express. Drumul Aurului, însă, a ajuns la final pentru cele două, în ediția din 25 ianuarie 2023. Atunci, Diana și Larisa au fost eliminate din competiție. La careu, Irina Fodor a extras Dragonul roșu din săculeț, iar cele două au aflat, atunci, că vor pleca acasă. Eliminarea a fost un șoc total pentru majoritatea concurenților, deoarece formau o echipă puternică.

„Evident că părea că nu-i adevărat, dar asta s-a întâmplat . Am făcut în două săptămâni cât n-am făcut în jumătate din viață. Am făcut lucruri pe care n-am crezut vreodată că o să le fac. Autostopul, am dansat, am mâncat tot felul de mizerii. Ne bucurăm că v-am cunoscut.

Ne pare rău că plecăm atât de repede, pentru că ne-ar fi plăcut să mai concurăm cu voi. Aici am trăit un amalgam de sentimente și cred că ne-a ajutat să împrospătăm sufletul cu o așa experiență. Noi plecăm cu capul sus, iar norocul nu prea a fost cu noi azi…”, a spus Larisa Iordache, la momentul acela.

Sursă foto: captură video, Instagram