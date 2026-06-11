Surpriză la PRO TV: cine va apărea în noua emisiune „Burlacii: Foc în Paradis”

În sfârșit s-a aflat ce fel de concurenți vor păși pe nisipul fierbinte în cel mai așteptat show al sezonului, după ce șefii postului PRO TV au anunțat în luna mai că aduc pe micile ecrane un format internațional de top, ce poate fi văzut deja sub numele de „Bachelor in Paradise” în țări precum SUA, Australia, Canada, Germania și Suedia.

Noul proiect, numit „Burlacii: Foc în Paradis”, va fi difuzat atât pe PRO TV, cât și pe VOYO, iar filmările vor începe în această vară într-o destinație spectaculoasă din Turcia.

Cine va apărea în show-ul „Burlacii: Foc în Paradis”

Misterul legat de cine are curajul să își pună sufletul pe tavă a fost spulberat, iar detaliile de culise sunt de-a dreptul spumoase! Fanii emisiunilor de divertisment vor avea parte de un șoc, deoarece formatul nu se va rezuma la un singur protagonist aflat în căutarea jumătății.

În loc de o singură persoană curtată, în peisaj vor intra mai mulți participanți de ambele sexe. Ceea ce este cu adevărat spectaculos e faptul că publicul va avea ocazia să revadă figuri extrem de cunoscute, care au mai făcut valuri în diverse emisiuni. Reprezentanții postului au oferit noi detalii despre regulament și concurenți.

„«Burlacii: Foc în Paradis» reunește un grup de concurente și concurenți care își vor decide reciproc soarta în cadrul show-ului, iar eliminările și salvările vor fi influențate de chimia și compatibilitatea pe care le construiesc pe parcursul competiției.

În cadrul emisiunii «Burlacii: Foc în Paradis» vor apărea persoane deja cunoscute publicului din România, foști concurenți îndrăgiți din reality show-uri de dating, care nu și-au găsit iubirea în experiențele anterioare și care primesc acum o nouă șansă de a construi conexiuni reale și relații autentice în cadrul show-ului”, au spus reprezentanții PRO TV.

Numele prezentatorului, un mister

Toți fanii vor să afle cine este persoana care va modera emisiunea și care va gestionat certurile dintre concurenți sub soarele din Turcia. Reprezentanții postului au confirmat oficial existența unui prezentator, dar n-au vrut să îi dea numele. Aceștia încearcă să mențină suspansul la cote maxime înainte de premieră.

„Formatul va avea un host care va ghida momentele-cheie ale competiției și ceremoniile eliminatorii”, au spus reprezentanții PRO TV.

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