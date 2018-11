Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea, a fost invitat la emisiunea „Răi Da Buni” și nu a venit singur, ci alături de fetița lui, Victoria. Tavi i-a făcut, în direct, o mare surpriză Gabrielei, care se afla în spatele camerelor.

Artistul a cântat piesa de la „Te iubesc de nu te vezi”, emisiune pe care soția lui o moderează. „Am o surpriză pentru Gabriela. N-am cântat niciodată piesa întreagă şi sunt fericit să v-o prezint vouă”, a spus Tavi Clonda. Deși copleșită de emoții, Gabriela Cristea a scos telefonul și a filmat tot.

Ce decizie a luat Gabriela Cristea

Gabriela Cristea a dezvăluit una dintre deciziile pe care le-a luat împreună cu soțul ei, Tavi Clonda: bradul natural de Crăciun va fi înlocuit cu cel artificial, începând cu acest an.

“Eu azi am fost şi mi-am cumpărat brad. Omul prevăzător îşi face iarna car şi vara sanie. Şi pe principiul: «Toamna taie bradul ca să fie sigur că are ce pune de Crăciun pe foc», uite-mă pe mine. Nu că nu îl pun pe foc, staţi liniştiţi. Oricum mi-am luat unul artificial. E primul an când mi-am luat brad artificial şi sunt foarte mulţumită. De ce? Pentru că am ajuns la concluzia că vreau să devin ecologistă. Noi să respirăm aer curat de la bradul din curte. Adică să nu-l mai tăiem, cum ar veni (…). Luna noiembrie vine pentru mine cu sărbătorile de iarnă. În timp ce ne întorceam cu bradul acasă şi cu podoabe şi cu tot ce trebuie la purtător, îmi zice Tavi: «Hai că au trecut şi sărbătorile astea»”, a povestit Gabriela Cristea.