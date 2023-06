Survivor România a trimis-o pe Vica Blochina pe masa de operație! Cu ce probleme s-a confruntat vedeta: „M-a distrus psihic”

Vica Blochina s-a numărat printre Faimoșii de la Survivor România 2023. La început de an, blondina a plecat în Dominicană și pentru o perioadă a trăit în condițiile dure de acolo. După ce s-a întors acasă, readaptarea la viața cotidiană a fost destul de grea pentru fosta Faimoasă. Show-ul a lăsat urme adânci asupra acesteia, iar în cele din urmă a ajuns pe masa de operație.

Vica Blochina s-a bucurat din plin de experiența de la Survivor România. Însă nu și-a imaginat niciodată că întoarcerea în România și reintrarea în ritmul normal al vieții o să fie atât de grele. Condițiile dure din Dominicană și lipsa hranei nu au speriat-o pe blondină, ci chiar au bucurat-o, având în vedere că a slăbit șapte kilograme în timpul competiției.

Așa că, fosta Faimoasă a plecat fericită din Dominicană, însă când a ajuns casă realitatea a izbit-o. Se pare că întreaga experiență a afectat-o psihic mai mult decât se aștepta, iar urmările nu au fost prea roz. Ajunsă în România, Vica Blochina a început să mănânce pe fond nervos și nu doar că a luat înapoi cele șapte kilograme pe care le slăbise, ci chiar a dobândit și altele în plus. În cele din urmă blondina nu a mai suportat și a decis să oprească totul apelând la o operație de micșorare a stomacului.

„A venit această operație după Survivor. Acolo am slăbit șapte kilograme, dar cum am ajuns acasă m-am îngrășat. Acolo nu mă gândeam la mâncare deloc, nu duceam dorul. A fost grea revenirea.

Am fost bulversată, nu am dormit mult, psihic m-a distrus. Și ce faci ca să umpli golurile și situațiile grele, mănânci. Și am zis astăzi lasă că mănânc puțin, mâine la fel, hai că încă stau bine hainele pe mine și dintr-odată m-am trezit mai pufoasă”, a declarat Vica Blochina.

„Este mai greu”

Exact în ziua în care marele câștigător Survivor România 2023 se decidea, Vica Blochina se afla pe masa de operație. Blondina s-a supus intervenției chiar dacă nu avea multe kilograme în plus, însă a preferat să taie răul de la rădăcină.

Acum, vedeta este în perioada de recuperare și spune că îi este destul de greu având în vedere că are voie să consume numai lichide. Deja tânjește după mâncarea de tip fast food, însă pentru moment trebuie să se abțină.

„Este nevoie să fac mișcare, așa mi-a spus domnul doctor să merg cât se poate de mult. Este mai greu faptul că trebuie să stau pe lichide. Am voie să beau doar apă plată, ceai și supă atât. Nu am voie să mestec absolut nimic. Sunt disperată după toate rețetele de fast food, cu mozzarella care se întinde. Pizza, paste cu sos alb, le savurez cu privirea din telefon”, a mai spus Vica Blochina, potrivit fanatik.ro.

