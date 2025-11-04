TABEL salarii | Cât costă un trai decent în România, în 2025, în funcție de județul în care locuiești

Potrivit celor mai recente analize, costul unei vieți decente în România nu satisface nici pe departe nevoile financiare ale românilor. La nivel național, o familie formată din trei membri (părinți și un copil) are nevoie de aproximativ 9.343 de lei pe lună pentru a nu duce grija zilei de mâine. Noi am făcut calculul și îți prezentăm – în funcție de județ – de câți bani au nevoie românii pentru a duce o viață acceptabilă.

Indiferent de statutul social și de salariu, majoritatea românilor trebuie să răzbată pentru a duce un trai decent în țară. Este important de reținut că – în urma analizelor recente – costul vieții din România diferă de la județ la județ, iar în unele zone o familie va avea nevoie de mult mai mulți bani pentru a nu duce grija zilei de mâine, în timp ce în alte zone costul poate fi mai redus – vezi AICI informații despre fiecare județ.

Cât costă un trai decent în România

Pentru a aflat costul traiului pe județe am calculat sumele estimative proporționale cu salariile medii nete din fiecare județ (INSSE, 2024). Formula aplicată este următoarea: Suma lunară estimată la nivel național = 9.343 lei x salariu mediu net județ/salariu mediu net național (5.645 lei). La aceste valori nu am inclus alte cheltuieli (educație, chirii, vacanțe etc).

Cele mai scumpe zone

Zonele cele mai scumpe sunt: București, Cluj, Timiș, Sibiu și Ilfov. Fiind considerate centre economice și culturale (ceea ce înseamnă chirii și prețuri la alimente mai mari) o familie (doi adulți + un copil) are nevoie de peste 20.000 de lei/lună pentru a duce un trai decent. În aceste cazuri, deși salariile sunt mai mari, acestea pot fi compensate de cheltuielile și costul traiului mare.

Ceva mai accesibile sunt zonele: Hunedoara, Teleorman, Harghita, Vrancea și Vâlcea. În aceste județe, salariile sunt mai mici, iar costul relativ mai scăzut. O familie poate trăi decent cu aproximativ 12.500–12.800 lei pe lună.

