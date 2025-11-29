Tabel zodii | Ce cadou ar trebui să primești de Moș Nicolae, în funcție de zodia ta

Mult a fost, puțin a mai rămas! Moș Nicolae se apropie, iar cei mai cuminți dintre noi au început deja să pregătească lista de cadouri. Noi îți sărim în ajutor și îți dezvăluim ce daruri ai putea să găsești în ghetuțe, pe 6 decembrie, în funcție de zodie!

Pentru cei care iubesc astrologia, anumite cadouri pentru cei dragi pot fi alese în funcție de zodie. Noi îți prezentăm un tabel, cu o parte din cadourile potrivite fiecărui semn zodiacal.

Ce cadou ar trebui să primești de Moș Nicolae, în funcție de zodia ta

Berbec (21 Mar – 19 Apr): Fiind energici și mereu în mișcare, Berbecii se vor bucura de echipament sportiv (vestimentație, accesorii) sau gadgeturi noi. Nu uita de dulciurile care le oferă energie!

Taur (20 Apr – 20 Mai): Adevărați iubitori de confort și calitate, Taurii apreciază luxul simțurilor. Un cadou ideal este ciocolata fină, băuturile/mâncarea gourmet, un parfum intens sau articole confortabile precum un halat pufos sau lumânări.

Gemeni (21 Mai – 20 Iun): Curioși și versatili, Gemenii sunt fericiți să primească un set de produse variate (mai multe cadouri mici), o carte sau un gadget de comunicare care să le stimuleze intelectul.

Rac (21 Iun – 22 Iul): Fiind sentimentali, Racii prețuiesc gesturile personale. Un cadou perfect ar fi unul romantic, un obiect handmade, lumânări parfumate însoțite de un mesaj scris de mână sau rame foto.

Leu (23 Iul – 22 Aug): Leii iubesc să fie în centrul atenției. Se vor bucura de produse de îngrijire a părului de calitate superioară, bijuterii strălucitoare sau articole care îi pun în valoare.

Fecioară (23 Aug – 22 Sep): Fiind practici și atenți la detalii, Fecioarele preferă cadourile utile: obiecte pentru organizare (birou/casă), produse cosmetice de precizie sau o agendă elegantă.

Balanță (23 Sep – 22 Oct): Balanțele apreciază estetica și armonia. Vor fi încântate de bijuterii fine, obiecte de artă decorativă sau produse de beauty de lux.

Scorpion (23 Oct – 21 Nov): Pasionați și profunzi, Scorpionii ar putea aprecia un parfum misterios, un jurnal elegant pentru notițe secrete sau cărți care explorează psihologia umană sau misterele.

Săgetător (22 Nov – 21 Dec): Ca exploratori optimiști, Săgetătorii se bucură de cadouri legate de călătorii. O mini-vacanță (voucher), accesorii de călătorie sau o carte de aventuri/filosofie sunt alegeri excelente.

Capricorn (22 Dec – 19 Ian): Practici și valoroși, Capricornii preferă obiectele durabile și de calitate: un instrument de scris elegant, un ceas sau un articol clasic din piele.

Vărsător (20 Ian – 18 Feb): Originali și inovatori, Vărsătorii sunt atrași de gadgeturi noi, obiecte neobișnuite sau cărți despre tehnologie și viitor.

Pești (19 Feb – 20 Mar): Fiind visători și sensibili, Peștii se bucură de cadouri creative și relaxante: un set de artă (acuarele), lumânări cu arome subtile, sau un abonament la muzică.

