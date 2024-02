Atunci când ai 19 ani, toată lumea e a ta. Atunci când ai 19 și ai o afacere în online, și toată lumea virtuală e a ta. Cristian Târnăvean este un tânăr care vorbește bine și liber despre pasiunea lui, o administrează de minune și își adună followers în fiecare zi. Este student la marketing, dar și un influencer care, iată, promite mult. Să-l urmărim nu doar pe canalele lui de YouTube, dar și în viața reală. Este un exponent de succes al generației lui. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, un interviu de excepție cu Cristian Târnăvean.

Moneda ta principală este să construiești încredere cu publicul tau, oferind valoare prin conținut de calitate. Și în cazul unui influencer inspirația este importantă? Sau gândești o idee, matematic, calculând câți followers îți aduce?

– Inspirația, din punctul meu de vedere, este un lucru cheie, prin care te diferențiezi de restul oamenilor din industrie. Niciodată nu poți merge la sigur în mediul online cu o idee, dar cu siguranță te inspiri (în 99% din cazuri) din alte activități care au avut succes, replicându-le în stilul tău unic. Este extrem de greu să mai vii cu ceva nou, mai ales că platforma YouTube este una atât de mare, cu foarte mulți creatori, important este să îți adaugi puțin din personalitate în conținutul postat, și să îți placă.

Cum privește un influencer relația cu publicul său fidel

Câtă responsabilitate ai față de publicul tău?

– Mă consider responsabil, cu măsura, consider că nu sunt vreun exemplu, poate și datorită vârstei încă fragede, dar mereu încerc să am un mesaj pozitiv și să nu promovez lucruri care ar putea însemna un viciu pentru cei ce mă urmăresc. Cineva spunea că un influencer adevărat se recunoaște după cât de bine triază. Adică, să nu promoveze lucruri, evenimente de prost gust, indiferent de răsplata pecuniară. Este foarte adevărat, nu trebuie să fi sell-out întrucât odată pierdute încrederea și respectul publicului este foarte greu să le recuperezi. Oamenii sunt foarte critici, și fiecare își urmărește interesul, dar mereu trebuie să ai o limită, asta dacă vrei să rămâi relevant.

(VEZI AICI: CE MESERIE AVEA CEZAR IONAȘCU ÎNAINTE DE A DEVENI INFLUENCER. A RENUNȚAT PENTRU A FACE BANI DIN… SFATURI)

Aveți, toți, publicul vostru dedicat. Un nucleu care vă urmărește pentru stilul vostru, pentru recomandări. Crezi e ușor de pierdut?

– Fiecare nișă de pe YouTube are publicul lui, într-adevăr. Pierzi acel public în momentul în care ieși din zona lor de interes, în sensul în care dacă un canal de tech postează un clip de divertisment (joculețe de pe TikTok, challenge-uri cu prietenii), publicul sau obișnuit nu va relaționa cu noua idee, singura lui șansă de a îi prinde videoclipul, în acest caz, este ca acesta (clipul) să ajungă la publcul care de regulă urmărește acest tip de conținut. Cele mai de succes canale sunt, într-adevar, cele care nu sunt nișate, și au conținut pentru toată lumea.

Ce trebuie să știi dacă vrei să ajungi un influencer de succes

Cât timp filmezi pentru un episod?

– Diferă foarte mult, sunt clipuri ușoare de filmat, care de regulă sunt bazate pe niște principii mai sigure (un videoclip dintr-o serie care este apreciată), dar și unele în care vreau să inovez, și să vin cu ceva nou, iar pentru a mai face acest lucru este nevoie de un efort suplimentar. Chiar în această perioadă am lucrat la un asemenea videoclip, cum jocul meu preferat este FC24 (FIFA 24), am încercat să înscriu un gol cu un jucător din fiecare țară, ceea ce a însemnat aproximativ 165 de goluri cu 165 de jucători diferiți, tradus în timp sunt peste 30 de ore.

Și tu, la rândul tău, te inspiri de la cineva?

– În majoritatea cazurilor, da, este o gamă atât de largă de conținut încât este mult mai ușor să te inspiri și să adaptezi din ideile creatorilor consacrați, dar asta nu înseamnă că voi crea același videoclip, cu același script. De regulă, în timpul în care nu filmez, mă gândesc la idei de content, sau lucrez pentru crearea videoclipului propriu zis. Mare parte din structura unui videoclip nu se vede pe YouTube. În timpul liber îmi place să urmăresc meciuri, să ies cu prietenii la un sintetic, să mergem la concerte, biliard, bowling etc. Totodată încep și îmi doresc să îmi dezvolt o pasiune din a călători.

(NU RATA: LAURA GIURCANU I-A DAT ”PLANURILE” PESTE CAP UNUI CUNOSCUT INFLUENCER, DUPĂ CE S-A CUPLAT CU ARIS LA AMERICA EXPRESS: ”AM CREZUT CĂ E FIARTĂ PE MINE!”)

Lecție pentru tinerii care visează să intre în lumea YouTube și TikTok

Ești student, esti foarte tânăr. Ce faci când nu filmezi? Cum te distrezi?

– Sunt student la marketing, deci consider că ce învăț în facultate îmi este util în online și în activitățile adiacente. Îmi doresc să realizez o carieră din acest domeniu, asta deoarece activez de câțiva ani. Am învățat foarte multe lucruri și consider că este o chestiune de timp până când o să am un „declic”.

Vrei să faci bani din online, carieră, sau e doar un hobby de moment? Vrei să practici și ceea ce studiezi sau rămâi la online? Cum crezi că înțeleg și acceptă părinții influencerilor ceea ce fac ei? Conceptul vechi era să ai un job, un venit sigur, etc. Înțeleg cum poți câștiga în maniera asta? Știu că ai norocul cu niște părinți excepționali. Dar crezi că există o prăpastie între generații și din punctul ăsta de vedere?

– Diferă foarte mult maniera în care părinții înțeleg noile „joburi”. Cred că cel mai ușor mod de a accepta „noul” este prin vederea și analizarea rezultatelor. Partea dificilă este că ai nevoie de timp, niciodată nu devii viral peste noapte, decât în cazuri excepționale. Mereu a existat o prăpastie între generații, discrepante. Fiecare generație a avut avatajele și metodele ei de dezvoltare, însă în ultimii ani toate lucrurile au fost accelerate, și să rămâi la curent cu tot ce se propune nou, este foarte dificil.

Ce ți-ai propus pentru anul ăsta? Ai un plan concret. Sau… just go with the flow?

– În ultimii ani m-am schimbat mult, ca persoană, m-am maturizat și am fost într-o perioadă de redescoperire, iar cum am menționat mai sus, odată părăsită nișa cu care începi, este mai complicat. Pe scurt, nu am un goal în acest an, prefer să nu am așteptări, astfel încât să nu am parte de dezamăgiri, tot ce contează este să muncesc mult la ce îmi propun și să fac lucruri care mie îmi plac, iar rezultatele vor veni de la sine.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.