Tânăr de 23 de ani, găsit mort pe acoperișul unei clădiri din Brașov. Ce ipoteză au polițiștii

De: Denisa Iordache 18/11/2025 | 19:07
Tragedie în Brașov, după ce un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost găsit fără viață pe acoperișul unei clădiri. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt? Află mai multe detalii în articol!

Tragedia s-a petrecut în dimineața zilei de 18 noiembrie 2025. Un apel la 112 anunța în jurul orei 09:15 că un trecător a văzut trupul neînsuflețit al tânărului. Deși au ajuns rapid la fața locului, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, iar decesul a fost constatat. Din păcate, tânărul murise deja de ceva vreme.

După ce trupul neînsuflețit al băiatului a fost găsit pe acoperișul unei clădiri, oamenii legii s-au deplasat rapid la fața locului și au început cercetările pentru a stabilit circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Această moarte suspectă a ridicat multe semne de întrebare. Prima ipoteză din cadrul anchetei sugerează varianta unui gest extrem făcut de tânărul în vârstă de 23 de ani. Astfel, este posibil ca acesta să se fi sinucis. Trupul neînsuflețit a fost luat și dus la Serviciul de Medicină Legală pentru a se stabili cauza exactă a morții. Autopsia va oferi răspunsul.

Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

„La data de 18 noiembrie a.c., în jurul orei 09:15, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană s-ar afla în stare de inconștiență pe acoperișul unei clădiri de pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Brașov.

Imediat, polițiștii s-au deplasat la fața locului unde au stabilit că persoana este un tânăr de 23 de ani, din municipiul Brașov, pentru care, în urma leziunilor fizice suferite, posibil ca urmare a precipitării de la înălțime, echipajele medicale sosite la fața locului au constatat decesul.

Corpul persoanei decedate a fost ridicat, preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului”, a anunțat IJP Brașov.

