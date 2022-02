Tânără de 26 de ani, model de profesie, umilită din cauza formelor sale apetisante: ”M-am simțit foarte jenată”

Modelul Whitney Paige Venable a dezvăluit cât de umilită și stânjenită s-a simțit, după ce i s-a spus să se acopere în timp ce purta un top cu decolteul la vedere, la una dintre petrecerile care au avut loc la Universal Studios.

Whitney Paige Venable, din Florida, a avut parte de o experiență neplăcută. Incidentul a avut loc vara trecută, după ce modelul și-a făcut apariția la o petrecere cu tematică. Tânăra, în vârstă de 26 de ani, purta un top care îi scotea în evidență bustul generos.

La un moment dat, însă, i s-a spus să se acopere. Modelul crede că cererea a venit din cauza oamenilor care se simt incomod când îi văd sânii naturali și imenși. Tânăra, care și înainte era discriminată din cauza formelor ei apetisante, susține că un angajat a informat-o că va trebui să-și acopere decolteul dacă vrea să fie lăsată în parcul unde avea loc petrecerea.

Femeia susține că nu era singura care era îmbrăcată cu un crop și colanți scurți.

”M-am simțit umilită și stânjenită. Mi s-a spus că trebuie să-mi schimb topul pentru a putea intra. Cred că se datorează faptului că am sânii mari în mod natural și îi face pe oameni să se simtă inconfortabil, dar din câte știu, îmbrăcămintea mea nu era împotriva regulilor. Simt că am fost discriminată din cauza mărimii sânilor mei. Am observat că alți oameni se uitau și m-am simțit foarte jenată. A fost umilitor”, a mărturisit tânăra.

Nu este prima dată când modelul ajunge să fie ”criticată” din cauza aspectului ei. Anul trecut, Whitney susține că a fost interzisă pe Twitter pentru că era prea sexy, iar oamenii au raportat fotografiile ei pentru că sunt ”geloși” pe frumusețea ei.