Tânăra din Brazilia care s-a măritat cu ea însăși a divorțat după 90 de zile. Care este motivul

Cris Galera, tânăra din Brazilia care s-a măritat cu ea însăși pentru că niciun bărbat nu era suficient de bun ca să-i fie alături, a divorţat după 90 de zile, pe motiv că a cunoscut pe “cineva special”. În cel mai recent interviu, modelul a declarat că a început să se îndrăgostească.

În luna septembrie, Cris Galera, model de profesie, s-a căsătorit cu ea însăși într-o ceremonie oficială, care a avut loc în Brazilia. La momentul respectiv, aceasta și-a motivat decizia, mărturisind că nu a întâlnit niciun bărbat suficient de bun pentru ea și care să-i îndeplinească criteriile.

În vârstă de 33 de ani, Cris Galera a mărturisit că îi place să stea singură, că nu trebuie să răspundă în fața nimănui, precizând că nu o afectează absența mirelui de la ceremonie. La momentul respectiv, modelul brazilian și-a arătat formele apetisante și tatuajele, purtând o rochie albă cu decolteu adânc.

“Am ajuns într-un punct în care m-am maturizat, mi-am dat seama că sunt o femeie puternică și hotărâtă. Întotdeauna mi-a fost teamă să rămân singură, dar mi-am dat seama că trebuie să învăț să mă simt bine cu mine. Când s-a întâmplat asta, am decis să mă căsătoresc cu mine”, a spus Cris Galera la scurt timp după căsătorie, potrivit DailyStar.

Tânăra din Brazilia care s-a măritat cu ea însăși a cunoscut pe “cineva special”

Însă, mariajul s-a încheiat după doar 90 de zile, după ce Cris Galera s-ar fi săturat să fie soție pentru propria persoană. În cadrul unui interviu, brazilianca a dezvăluit că a început să se îndrăgostească, după ce a întâlnit pe “cineva special”.

“Am fost fericită cât a durat. Am început să cred în dragoste în momentul în care am întâlnit pe altcineva special”, a dezvăluit modelul.