Tânăra din imagine și-a tatuat cuvântul „smile” pe antebrațul drept, dar acum regretă profund. Ce cuvânt murdar apare în reflexia oglinzii

Ashleigh Gough a reușit să devină virală din cauza tatuajului ei. Tânăra și-a tatuat cuvântul ”smile” pe antebrațul drept, însă nu i-a venit să creadă ce cuvânt murdar apare în reflexia oglinzii.

Într-un moment impulsiv, tânăra a luat o decizie pe care acum o regretă. Și-a tatuat pe antebrațul drept cuvântul ”smile” (zâmbet). Deși credea că va avea zâmbetul pe buze de fiecare dată când își privește tatuajul, Ashleigh a avut o surpriză neplăcută atunci când a observat ce cuvânt murdar apare în reflexia oglinzii.

Tânăra din imagine și-a tatuat cuvântul „smile” pe antebrațul drept, dar acum regretă profund

Ashleigh a avut intenția de a-și face un tatuaj cu ”smile”, la care a adăugat că „il” era un punct și virgulă pentru a simboliza conștientizarea sănătății mintale. Într-un filmuleț publicat pe TikTok, Ashleigh se declara nemulțumită de noul tatuaj, mai ales că a făcut o descoperire nu tocmai plăcută:

„Nu-mi place… Am vrut să fie delicat și ar trebui să fie un punct și virgulă – dar nici măcar nu arată ca un punct și virgulă. Când mă uit la el în oglindă, parcă scrie slime”, a spus tânăra pe TikTok, în timp ce își analiza proaspătul tatuaj.

Nici nu este de mirare nemulțumirea tinerei, mai ales că ”slime”, din limba engleză, înseamnă namol / murdărie.

Evident că internauții nu s-au putut abține și unii din ei i-au dat dreptate: ”Ca să fiu sinceră, tot ce văd este slime. Ce ar trebui să fie? / Am citit slime când am văzut-o prima dată / Nu vă faceți griji, am văzut mult mai rău!”, au fost o parte din comentariile primite de tânără.

Sursa foto: TikTok