Tânărul ucis în răfuiala dintre clanuri la Craiova a fost înmormântat. Zeci de oameni l-au condus pe ultimul drum

Astăzi, în Craiova, a avut loc înmormântarea băiatului care și-a pierdut viața în timpul conflictului violent de sâmbătă, 13 septembrie 2025, de pe Bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. La ceremonie au participat numeroase persoane, printre care rude, prieteni și membri ai comunității, care au venit să îi aducă un ultim omagiu și să își exprime sprijinul față de familia îndoliată.

Azi a avut loc înmormântarea lui Auraș, fiul lui Fane Banu, un cunoscut interlop din Craiova. La tristul eveniment au participat numeroase persoane care s-au jelit când l-au condus pe tânăr pe ultimul drum. Mașina în care se afla sicriul era împodobită cu zeci de flori și coroane din partea celor apropiați. Deasupra se poate observa și o fotografie cu băiatul. La poarta casei s-a pus și un steag negru. Au fost invitați câțiva interpreți care să cânte la instrumente muzicale.

Scandalul în care tânărul și-a pierdut viața a izbucnit sâmbătă, în zona Bulevardului Nicolae Romanescu, între două clanuri și a degenerat rapid, implicând bâte, topoare și cuțite. În urma altercației, un bărbat a murit, iar alte patru persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Răfuială între clanuri la Craiova

Sâmbătă, în Craiova, două clanuri rivale au intrat într-un conflict violent pe stradă, folosind bâte, topoare și cuțite. Poliția a intervenit imediat și a împânzit zona pentru a preveni orice răzbunare din partea rudelor victimei. Trei bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar luni, patru dintre cei șase suspecți care se sustrăseseră cercetărilor au fost identificați și reținuți pentru 24 de ore pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Și tatăl bărbatului decedat, cunoscutul interlop Fane Banu, a fost reținut de autorități în legătură cu conflictul de sâmbătă. El a fost dus în custodia poliției pentru audieri și pentru stabilirea implicării sale în altercație, fiind cercetat, alături de ceilalți participanți, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

„În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar alte trei persoane se află în custodia poliţiştilor. Având în vedere circumstanţele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale”, a transmis IPJ Dolj sâmbătă.

