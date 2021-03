Tania Budi, rănită grav după un accident: “Mi-am pierdut cunoștința. Amintirile din ultimii 2 ani erau șterse”. Afacerista s-a ales cu o coastă fisurată

Tania Budi s-a rănit grav la cap în timpul unei ședințe de echitație, după ce a căzut de pe cal. După ce și-a revenit din șoc, vedeta de televiziune nu avea nicio amintire din ultimii doi ani și a mers la medic de urgență. După ce a fost consultată, afacerista a aflat că una dintre coaste este fisurată și i-au fost făcute o serie de recomandări.

Tania Budi, rănită grav în urma unui incident petrecut la echitație

Incidentul nefericit s-a petrecut de curând și, conform mărturiilor Taniei Budi, ea nu purta cască în momentul în care se afla pe cal. Ea și-a promis că nu o să se mai urce în șa fără să îți ia toate măsurile de siguranță.

“Eu nu știu exact ce s-a întâmplat, dar acum sunt bine. Pe lângă faptul că mi-am pierdut cunoștința șapte secunde, au urmat niște ore în care nu mi-am amintit nimic despre viața mea. Nu pot să îmi explic cum a ajuns calul să se ridice în două picioare cu mine, cum a luat-o la galop, nu îmi mai amintesc ceva”, a povestit blonda, relatează publicația viva.ro.

Se pare că momentul accidentului a fost imortalizat, iar la începutul acestei luni, Tania Budi a publicat poza în care calul se ridicase cu ea în două picioare. Rănită, ea a fost dusă la spital de un prieten și fratele său.

“Am fost la medic, mi-am făcut computer tomograf, totul e ok. Am o coastă fisurată și am avut memoria pierdută pentru câteva ore. În vreo două luni, am înțeles că asta se sudează la loc. Acum fac numai glume pe tema acestui subiect, a fost o întâmplare haioasă, pentru că au apărut tot felul de povești după ziua aceea. Chiar în ziua în care am plecat de la grajduri, m-au luat fratele meu și un prieten și m-au dus la medic. Eu îi întrebam din cinci în cinci minute ce s-a întâmplat, iar ei ziceau că am căzut în cap. După, la câteva minute, iar îi întrebam ce s-a întâmplat. Până să îmi revină toată memoria, la un moment dat, m-am uitat pe rețeta pe care mi-a dat-o doctorul, în timp ce vorbeam cu o prietenă la telefon. Mi-am văzut numele pe rețetă și vârsta. Atunci eu am început: «Dar ce a scris omul ăsta aici, 53 de ani? Ce, eu am 53 de ani?»”, a mai declarat Tania Budi, potrivit sursei citate mai sus; ziua sa de naștere a fost pe 6 februarie.

Tania Budi a făcut haz de necazul care i s-a întâmplat

“Și prietena mea m-a întrebat: «Dar câți ani ai?». «51 de ani» , ziceam eu. Practic, toate amintirile din ultimii doi ani erau șterse. Am pus întrebări și despre oameni care se aflau cu doi ani în urmă, în viața mea. Creierul blochează automat neuornii în a comunica între ei imediat dupa un șoc și, probabil, s-a întâmplat acest fenomen. Data viitoare când voi cădea mi-aș dori să-mi pierd memoria pe ultimii 20 de ani”, a glumit carismatica vedetă, potrivit VIVA!.

Sursa foto: Facebook & Instagram