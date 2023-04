Tania Popa s-a căsătorit în secret, după o săptămână de relaţie. Actriţa a zis „DA” fără să stea pe gânduri

Tania Popa şi-a deschis sufletul în cadrul unui interviu şi a vorbit despre bărbatul care i-a devenit soţ, după doar o săptămână de relaţie. Actriţa a recunoscut că nu ştia nici măcar numele de familie al partenerului său în momentul în care a fost cerută în căsătorie. Mai mult, vedeta şi-a dorit ca povestea sa de viaţă să fie o lecţie pentru cât mai multe domnişoare.

Tania Popa şi actualul ei soț, Veceaslav Damian, s-au cunoscut în urmă cu 15 ani, într-un club. La un moment dat, privirile lor s-au intersectat, Cupidon a intervenit, iar întreaga seară şi-au petrecut-o unul în braţele celuilalt. Deşi timpul a trecut, au intervenit şi momente mai puţin frumoase, greutăţi, însă, cei doi au reuşit să treacă peste şi să se iubească la fel de mult ca în prima zi.

Bărbatul e mai tânăr cu 11 ani decât ea, însă Tania Popa nu a ştiut acest detaliu de la început. Pasiunea dintre ei a fost mult prea mare, iar aceste detalii nu au contat pentru actriţă. După doar o săptămână de relaţie, aceasta a acceptat să se căsătorească cu Veceaslav Damian.

„În momentul ăsta, vreau toate domnișoarele care așteaptă de ani de zile prințul pe cal alb, așteaptă cel mai frumos, mai talentat, mai cu familie, mai cu stare, mai cu tot, să caște bine ochii și urechile și să mă asculte.

Sunt o lecție vie că așa ceva nu există, că, în viață, dacă stăm și așteptăm și visăm în astre cu ochii deschiși, o să treacă viața pe lângă noi și o să ajungem niște babe bătrâne, singure, niște acrituri fără familie, fără copii, nefericite și exact așa o să intrăm în pământ.

De ce zic că sunt exemplul viu? Pentru că l-am cunoscut pe soțul meu într-o seară, într-un club, eram cu fetele să ascultăm muzică, pe care o cânta prietenul meu, eram cu soția lui și cu câteva prietene și colege. Asta este, eram majoră și vaccinată, cocktailurile erau gratis, am băut cu nemiluita, aveam ceață în ochi…

Am aflat, ulterior, că și soțul meu avea ceață în ochi și el se simțea bine. Ne-am intersectat cu acea ceață în ochi, spre rușinea mea m-am sărutat toată noaptea cu el, dimineața muream de rușine și speram că nu i-am dat numărul de telefon. Ba da, i l-am dat, i-am și spus că sunt actriță. Ziceam: „Doamne, sper că nu mă sună!”. Ba da, m-a sunat. Din a doua zi, o săptămână, zi de zi, am stat ore în șir să vorbim noaptea pentru că eram și vecini. Culmea astrelor, alinierilor… Fix peste o săptămână mi-a spus: ‘Ce faci luni dimineața? ‘Sunt liberă. ‘Ne căsătorim? Am zis DA. Exact atât de repede. Și asta am și făcut, fix după o săptămână în care eu nu știam numele de familie”, a povestit Tania Popa, la FRESH by UNICA, despre începutul relației cu soțul ei.

Cum şi-a cunoscut Tania Popa al treilea soţ

Lucrurile au evoluat rapid între cei doi, iar la scurt timp după căsătorie, actrița a rămas însărcinată și a adus pe lume un băiat, pe Slavic.

„Ne-am căsătorit, am și rămas însărcinată, ne vizitam, nu am zis la nimeni, a fost în secret. Nu știa nimeni că suntem căsătoriți, am făcut-o în secret, nici nu știu de ce, poate pentru că era după o săptămână, habar nu am.

Și, ca o fiică așa, nu am venit cu unul acasă la mine, am venit cu soțul când deja am rămas însărcinată, după vizitele mele la el acasă. Evident că a fost o dragoste, o pasiune inexplicabilă, la prima vedere”, a mai povestit Tania Popa, pentru sursa citată.