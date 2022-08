Tanti Maria, poveste traumatizantă: „Încă din copilărie am fost chinuită”

Tanti Maria trece printr-o adevărată dramă. Femeia de 62 de ani se chinuie să muncească pe unde apucă, după cum pensia nu-i ajunge nici de pâine. Viața a fost dură cu biata doamnă de când era copilă, iar norocul pare să nu i se schimbe.

Povestea lui Tanti Maria este una dintre cele mai triste, chiar traumatizante. A fost săracă de când era copilă și s-a măritat devreme. La doar 40 de ani, a și rămas văduvă. După ani, și-a găsit un bărbat care să o iubească și cu care să poată avea o viață liniștită, dar soarta i-a fost cu totul alta.

„Încă din copilărie am fost chinuită, așa soartă rea am avut! M-am căsătorit fată săracă, la 40 ani am rămas fără soț. Când mi-am dat seama cât de grea este singurătatea, am găsit un om bun, sufletist și simțeam că spre bătrânețe îmi voi găsi liniștea sperată!", spune Tanti Maria.

Tanti Maria: „Mă mulțumesc dacă aduc o pâine acasă, este scumpă și aceea!”

După ce și-a găsit sufletul pereche, Tanti Maria a ajuns să aibă grijă de bărbat. Bătrân și bolnav, nu se poate duce nici la toaletă, iar femeia de 62 de ani îl îngrijește ca pe copilul pe care nu l-a avut niciodată. Povestea sa traumatizantă nu se oprește aici. Nu are nici copii, dar nici vârsta de pensionare, așa că cu cei doar 200 de lei, nu se ajunge cu banii.

„Muncesc pe puțin sau pe cât dă omul! Mă mulțumesc dacă aduc o pâine acasă, este scumpă și aceea!”, a mărturisit Tanti Maria.

Pentru a-și putea cumpăra mâncare, Tanti Maria muncește cu ziua. Astfel reușește să-și întrețină soțul și un câine amărât pe care l-a adoptat. Îi este extrem de greu, a renunțat și la frigider și la aerul condiționat pentru a putea trăi la limită cu banii.