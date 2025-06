Țara care va impune restricții pe aparatele de aer condiționat. Care este motivul

Autorităţile din India lucrează cu producătorii de electrocasnice pentru a se asigura că aparatele de aer condiţionat nu pot fi setate la o temperatură mai mică de 20 de grade Celsius, în încercarea de diminua consumul mare de electricitate al acestor echipamente.

Chiar dacă planul este într-o fază experimentală, acesta reflectă preocuparea autorităţilor indiene de a creşte eficienţa energetică în contextul exploziei consumului de electricitate. În ultimii ani, cererea a depăşit producţia de energie a Indiei, astfel că multe părţi din ţară rămân fără electricitate în lunile caniculare de vară, informează Bloomberg.

„Temperaturile vor putea fi setate în intervalul 20-28 de grade Celsius. Acest lucru va fi valabil atât pentru aparatele de aer condiţionat de acasă, cât şi pentru cele din hoteluri sau birouri şi inclusiv automobile”, a declarat ministrul indian al Energiei, Manohar Lal.

În prezent, termostatul aparatelor de aer condiţionat poate fi setat până la temperatura de 16 grade Celsius.

Citește și: TOP 7 – Electrocasnicele din apartament care consumă cel mai mult curent. Din cauza lor ai factura mare la curent

Cât curent consumă aparatele de aer condiționat

Potrivi oficialilor indieni, aparatele de aer condiţionat consumă aproximativ 50 de Gigavaţi sau aproape o cincime din consumul total de energie al țării. Majorarea cu un grad Celsius a temperaturii aparatelor de aer condiţionat duce la o reducere cu 6% a consumului de electricitate, ceea ce ar însemna economii de trei Gigavaţi în perioadele de vârf.

India are aproximativ 100 de milioane de aparate de aer condiţionat în funcţiune şi instalează anual aproximativ 15 milioane noi unităţi, potrivit datelor statistice.

Cererea maximă de electricitate în India a atins un nivel record de 250 de Gigavaţi în vara anului trecut şi este aşteptată să crească cu 8% în acest an. Ploile frecvente din luna mai au ţinut până acum cererea sub control, dar revenirea valurilor de căldură în această lună a dus la o creştere a consumului. Autoritatea care gestionează reţelele a raportat o cerere maximă de 241 de Gigavaţi în cursul zilei de luni, cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul acestui an.

Citește și: Cum să alegi aerul condiționat ideal și să-l întreții corect pentru confort pe termen lung