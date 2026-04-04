Țara din Europa unde bărbații nu mai pot pleca din țară fără aprobare. Regula intrată deja în vigoare

Germania a schimbat legea! Până recent, o astfel de obligație exista doar în situații excepționale, precum starea de tensiune sau de apărare, când exista o amenințare militară reală. Noile prevederi extind însă această regulă și în perioade normale, fără un context de criză. Modificarea face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu care vizează modernizarea sistemului militar și consolidarea capacității de reacție a statului.

Ce își propun autoritățile germane

Una dintre principalele direcții ale reformei este creșterea efectivelor armatei până în anul 2035. Autoritățile își propun să ajungă la un număr de până la 270.000 de militari, comparativ cu aproximativ 184.000 în prezent. În acest scop, tinerii născuți după 2008 vor primi chestionare prin care li se va solicita să își exprime disponibilitatea pentru serviciul militar. Completarea acestora este obligatorie pentru bărbați și opțională pentru femei.

Reprezentanții Ministerului Apărării susțin că măsura are rolul de a menține o evidență clară a persoanelor care ar putea fi mobilizate în caz de nevoie, inclusiv a celor aflați în străinătate pe termen lung. Totuși, autoritățile recunosc că impactul noilor reguli este semnificativ și că sunt necesare clarificări suplimentare pentru a evita proceduri birocratice excesive.

Deși legea prevede că aprobările ar trebui, în mod normal, să fie acordate, solicitarea acestora rămâne obligatorie. În același timp, nu au fost stabilite încă sancțiuni clare pentru cei care nu respectă această regulă.

În paralel, examinarea medicală pentru potențialii recruți va fi introdusă treptat, începând cu cei care își exprimă voluntar interesul. Chiar și în acest context, principiul voluntariatului rămâne în vigoare, iar serviciul militar nu devine obligatoriu. Cu toate acestea, pentru mulți bărbați din Germania, modul concret de aplicare a noilor reguli rămâne încă neclar.