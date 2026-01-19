Țara periculoasă care a devenit un paradis turistic. Călătoria nu este pentru toată lumea

Există locuri în lume pe care nu crezi că le-ai putea vizita. Anii de conflicte, de instabilitate politică și avertismentele de siguranță au făcut ca regiuni întregi să nu fie incluse pe listele de vacanțe. Dar, în ciuda tuturor acestor lucruri, o țară considerată mult timp cea mai periculoasă din lume înregistrează acum o creștere surprinzătoare a turismului.

Numărul vizitatorilor este în creștere, se organizează excursii și se restaurează mai multe situri importante. Companiile din sectorul turismului spun că interesul revine mai repede decât se aștepta cineva. Cu toate acestea, îndrumările Ministerului de Externe rămân la fel de stricte.

Țara în cauză este Libia. Conform noilor cifre publicate de compania de turism Untamed Borders, numărul vizitatorilor a crescut cu 60% în prima jumătate a anului 2025 față de anul precedent.

Experții spun că Libia „face acum eforturi pentru a atrage mai mulți vizitatori internaționali ”, ajutată de noi proiecte, de o stabilitate sporită în anumite regiuni și de introducerea unui sistem de vize electronice.

„Libia are o multitudine de locuri fantastice pentru călătorul curios și aventuros, inclusiv unele dintre cele mai frumoase ruine romane care se află pe Pământ, orașe antice din deșert, situri UNESCO, lanțuri muntoase și o mulțime de experiențe sahariene autentice”, precizează James Willcox, fondatorul companiei de turism, conform Express.

„Locații de acest calibru ar fi arhipline de vizitatori într-o țară europeană sau în Maroc , dar aici te poți bucura de obiectivele turistice libiene cu foarte puțini alți turiști”, mai spune el.

Criminalitatea continuă să fie la cote înalte în Libia

Călătoriile în Libia nu sunt, desigur, pentru cei slabi de inimă, iar țara încă suferă de o multitudine de probleme. Cu toate acestea, acum se văd primele semne de progres și primii pași în sectorul turistic.

Guvernul libian adaugă că 282.000 de persoane au vizitat zone arheologice cheie, precum Sabratha și Leptis Magna, la începutul anului 2025. Muzeul Național din Tripoli s-a redeschis și el după 14 ani, iar în Orașul Vechi se desfășoară lucrări ample cu sprijinul UNESCO.

Însă, în ciuda acestor îmbunătățiri, Libia este considerată, cu certitudine, cea mai periculoasă țară din lume. În ceea ce privește terorismul, îndrumările sunt, de asemenea, foarte explicite. Atacurile teroriste din Libia nu pot fi excluse, inclusiv în locuri vizitate de străini.

Alcoolul este interzis în Libia

Criminalitatea este răspândită în Libia, iar jafurile violente, furturile de mașini și contrabanda cu combustibil, droguri, arme și persoane sunt frecvente. Se crede că britanicii sunt considerați „ostatici de mare valoare” și se știe că grupuri precum Daesh au comis atacuri mortale în ultimii ani.

Călătoriile rutiere și aeriene vin, de asemenea, cu riscuri serioase, iar Aeroportul Internațional Tripoli este închis din 2014. Chiar și singurul aeroport funcțional din Libia, Mitiga, s-a confruntat cu închideri temporare repetate din cauza conflictelor.

Legile sunt, de asemenea, stricte. Alcoolul este ilegal, relațiile între persoane de același sex se pedepsesc cu până la cinci ani de închisoare. De asemenea, cetățenii străini trebuie să aibă asupra lor documentele în permanență.

Citește și: Țara care a introdus o „taxă pe prezervative”. Care este scopul măsurii neobișnuite

Citește și: Țara în care poți cumpăra o insulă cu doar 57.600 de euro. Accesul se poate face și pe jos