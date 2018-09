Christian Spridon (ex-Tarky”) a ramas cu un gust amar dupa ce a incercat o revenire in forta pe scena la show-ul X Factor. El s-a scandalizat la maxim când a fost întrebat despre scandalul din trecut pe care l-a avut cu Mihai Trăistariu.

Christian Spiridion a declarat că a fost pus într-o lumină nefavorabilă în timpul participării la show-ul X Factor, care ar fi trebuit să reprezinte momentul întoarcerii sale în lumea artistică.

Fostul concurent de la ”Britain’s Got Talent” a postat ieri un mesaj în care spunea că nu i-a plăcut deloc modul în care a fost prezentat pe post.

”Am mai filmat o emisiune la Antena 1, unde am întâlnit oameni minunați. Adică și producție și tot. Sper să nu facă ei materiale nașpa, care să nu-mi placă. Nu sunt așa cum am fost prezentat aseară. Nu mi-a plăcut nimic”, a scris Spiridon pe contul lui de socializare.

Cântărețul a fost deranjat de reporter, care la final l-a întrebat despre scandalul din trecut pe care l-a avut cu Mihai Trăistariu, un subiect considerat de mult închis.

Se pare că între cei doi ar fi existat un schimb dur de replici, însă pe post momentul a fost prezentat altfel.