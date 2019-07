Tatăl Alexandrei, declarații sfâșietoare despre ancheta crimelor din Caracal: “Când au cernut oasele s-au găsit acolo… E foarte greu”

Tatăl Alexandrei a stat de vorbă în cadrul unui interviu emoționant cu jurnalistul Christian Sabbagh, care a mers acasă la familia îndoliată. Ion Măceșanu a făcut declarații sfâșietoare despre ancheta crimelor din Caracal. Deși este epuizat fizic, dar mai ales psihic, părintele adolescentei a mărturisit că simte în adâncul sufletului că fiica lui trăiește și se agață de acest presentiment cu ultima fărâmă de speranță care i-a mai rămas.

Citește și: Mesajul cutremurător apărut pe Facebook: “Sunt Alexandra, nu sunt moartă”

Tatăl Alexandrei, declarații sfâșietoare despre ancheta crimelor din Caracal Astăzi se împlinește o săptămână de când Alexandra Măceșanu a fost văzută ultima dată de familie înainte să se urce în mașina lui Gheorghe Dincă, monstrul din Caracal de care anchetatorii se tem c-ar putea fi un criminal în serie. El le-a mărturisit în urmă cu trei zile că le-a ucis pe Luiza Melencu, în vârstă de 18 ani, dar și pe copila de 15 ani, pe care a luat-o la ocazie din fața casei părintești, aflată în comuna Dobrosloveni, județul Olt. Citește și: Ce scrisoare înfiorătoare au primit părinții Alexandrei! “Să îmi faci tot ce este creștinesc și să te gândești că…” În toate aceste zile, părinții Alexandrei n-au dormit și au căutat-o încontinuu, sperând că o s-o găsească în viață. Din nefericire, veștile au fost dintre cele mai cumplite. Tatăl ei a acceptat să ofere declarații în cadrul unui interviu. După cum puteți vedea în imaginile din galeria foto, Ion Măceșanu este transfigurat de durere… o durere pe care doar părinții care și-au pierdut un copil o pot înțelege.

“Plecase la meditații. După aceea să auzim că s-a dus să se întâlnească cu prietenul ei. Se face o săptămână de când nu dorm. Am plecat la Caracal, se auzise că a văzut-o cineva la un magazin. Ne-am dus și ne-am uitat pe camere, dar nu era. A primit soția un telefon. Am căutat în două case diferite și nu era. Vă dați seama ce am simțit. I-a dat Dumnezeu o șansă, dar dacă nu au știut să profite de ele, ce să zic?

În afară de ce ne-au arătat nouă, lănțișorul și inelele și un cercel, nimic. Inelul era în butoi și lănțișorul. Când au cernut oasele s-au găsit acolo. E foarte greu. Nu știu ce să mai cred. Noi sperăm să fie, să vină acum. Sufletul meu crede că trăiește”, a declarat Ion Măceșanu, relatează stirilekanald.ro.

Citește și: O tânără din Teleorman, mărturii șocante în fața casei criminalului din Caracal: “Puteam să fiu în locul Alexandrei!”

Christian Sabbagh, mărturisiri emoționante despre stenogramele apărute

Prezentatorul de la Kanal D a auzit înregistrarea apelurilor făcute de Alexandra Măceșanu la serviciul unic de urgență și a fost marcat de strigătele de ajutor ale adolescentei. Ieri au apărut însă stenogramele discuțiilor dintre copila de 15 ani și operatorii de la 112.

Citește și: Cristina Cioran a plâns în direct, după ce a citit stenograma convorbirii dintre Alexandra și operatorii de la 112

“Vreau să vă spun că eu nu am mai trăit de multă vreme asemenea emoții. Sunt jurnalist, am fost corespondent de război. La viața mea, am văzut și am auzit multe. Dar, credeți-mă… înregistrarea aceea m-a lăsat fără cuvinte. M-am gândit instinctiv la copiii mei, pe care i-am lăsat acasă, mă gândesc că poate nici ei nu sunt acum în siguranță. Dar vă spun sincer, sper ca acele înregistrări să nu ajute niciodată în presă, pentru că ar crea o emoție imensă colectivă. Rămâi neputincios, ai tot felul de stări. Auzi țipetele unui copil, care cere ajutor…. cere ajutor celui care prin meserie trebuie să vină să te salveze. Iar acel ajutor nu mai sosește. Nu mai vreau să insist.

Sunt chiar în spatele locuinței lui Gheorghe Dincă. Sunt cele două porți pe care tânăra Alexandra le-a indicat la telefon. Tânăra a fost adusă prin spate, prin acest loc. Aici este un câmp. Poți să țipi, că nu te aude nimeni, este un loc extrem de izolat. Și cred că după ce Alexandra a sunat, s-a auzit o bufnitură, a legat-o și a scos-o prin niște porți. Ar exista urme. Nicio crimă nu este perfectă”, a spus cunoscutul om de televiziune.

Citește și: Asta schimbă tot! Gheorghe Dincă lucra pentru Mihai Zamfir, șeful unei rețele de trafic de persoane, care plasa fete în Italia