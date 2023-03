Loredana Groza a fost mereu extrem de discretă cu viața sa personală. Vedeta a evitat să recunoască, chiar și atunci când a renunțat la verighetă, separarea de Andrei Boncea, cu care a avut un mariaj de 23 de ani. Tatăl artistei, Vasile Groza, a făcut mai multe mărturisiri despre fiica sa, pentru CANCAN.RO, care confirmă totodată și faptul că aceasta a divorțat.

Loredana Groza a renunțat la verighetă în urmă cu ceva ani, de unde au apărut și primele zvonuri că ar fi divorțat de Andrei Boncea, zvonuri alimentate totodată de faptul că cei doi au evitat să se mai afișeze împreună, în public. Chiar și așa, artista, extrem de discretă cu viața sa personală, nu a confirmat și nici nu a infirmat vreodată despărțirea de tatăl fiicei sale, Elena, acum în vârstă de 25 de ani.

„Relațiile dintre ei sunt normale”

Vasile Groza, tatăl vedetei, un scriitor cunoscut, care și-a făcut debutul în domeniu cu o carte de povești, inspirat fiind de nașterea fiicei Loredanei, a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.ro că fiica sa și fostul soț au o relație normală, nu-și poartă dușmănie, și că personal nici el, nici artista nu-s interesați unde s-a mutat acesta.

„Nu mă interesează unde stă el, nici pe ea nu o interesează. Relațiile dintre ei sunt normale, nu se pune problema de dușmănie întrei ei. Lucrurile merg bine, au un copil”, ne-a spus acesta.

„E la fel ca mama, așa are constituția fizică”

Altfel, Vasile Groza a precizat că fiica lui, care arată extrem de bine la vârsta sa, nu are nicio operație estetică:

„Loredana nu are nicio operație estetică. Dar asa e lumea, vorbește, nu ne deranjează ce se spune. Ea așa are constituția fizică, e la fel ca mama mea. A murit la 83 de ani, dar arăta mult mai tânără. Doamne ferește, când le vezi pe unele cu asemenea sâni. Loredana are tot ce trebuie pentru un om frumos și talentat. Nu a alergat după așa ceva. Voce i-a dat Dumnezeu. Dar unele femei sunt invidioase. Dar dacă doi spun de rău, iar ceilalți de bine, e o balanță care atârnă în favoarea binelui”.

„Celebritatea e grea. E ca o povară”

Tatăl artistei a povestit pentru CANCAN. ro și o întâmplare care o are ca protagonistă pe fiica sa, ce demonstrează cât de grea e celebritatea.

„Am mers odată cu ea cu trenul la Timișoara. Avea spectacol pe stadion. Am plătit o întreagă cușetă. Dar a văzut-o cineva prin perdea. Apoi a urmat un întreg pelerinaj pe culoar, de nu mai încăpeau. A deschis unul ușa, mi-a zis că vrea să o vadă pe Loredana. Eram și eu tânăr, ea avea vreo 18 ani. Am mers cu ea în deplasări și măritată fiind. Dacă mânca un măr, trebuia să se acopere cu o hârtie, se uitau și cum mestecă. Celebritatea e grea. E ca o povară. Te duci la aeroport, nu poți face nimic că te vede lumea”.

„Putea fi hăituită de toți golanii”

În ciuda celebrității de care s-a bucurat încă de când avea 18 ani, Loredana nu i-a făcut niciodată probleme în ceea ce privește comportamentul său.

„Mă gândesc câteodată că a avut un comportament atât de normal…Putea fi hăituită și dănțuită de toți golanii, dar ea mereu a avut măsurile ei. Nu a fost nevoie să intervin vreodată, să-i spun ceva”, a adăugat acesta.

„Sunt cheltuieli care nu știi dacă acoperă venitul”

Altfel, Loredana Groza a fost mereu extrem de apropiată de familia sa. Deși a avut mereu tot sprijinul său, tatăl artistei nu ne-a ascuns faptul că evită să abuzeze de ajutorul fiicei sale.

„Nu mai ai curajul să mai bagi cartea în tipografie, e groaznic de scump. Am patru cărți, conținutul e gata. Seturile pe care le-am făcut acum costă 16800, e mult. Dacă nu mă descurc, nu pot tipări cărți. Ajutorul trebuie diversificat. Câteodată îți trebuie pentru ceva mai consistent, de exemplu pentru un aparat auditiv. Copiii te ajută, dar nu poți abuza. Și ei au cheltuielile lor. Loredana are 15 instrumentiști în formație, iar pe lângă și personalul tehnic. Sunt cheltuieli care nu știi dacă acoperă venitul.

Ea urmează să sosească din India, încă e într-o vacanță pe care trebuia să o aibă. De-o viață cântă și nu și-a luat niciodată. De comun acord, toți din trupă au plecat în concediu. Dar nu mai poți pleca încă o lună, e nevoie de bani”, ne-a mai spus Vasile Groza.

