Tatăl lui Bogdan Peșchir, uluit total să afle ce a făcut fiul său! „Prima dată când au fost polițiștii la el acasă…”

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct a fost Petre Peșchir, tatăl lui Bogdan Peșchir. Acesta a comentat acuzațiile care i se aduc fiului său și a făcut dezvăluiri neștiute despre acesta. Iată ce a spus!

Bogdan Peșchir este cunoscut drept principalul finanțator al campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Potrivit Serviciului Român de Informații (SRI), acesta i-ar finanțat campania online a lui Călin Georgescu cu peste 380.000 de euro în perioada 24 octombrie – 24 noiembrie. Cunoscut în mediul online cu numele ”bogpr”, acesta și-a câștigat rapid notorietatea de utilizator care face donații generoase.

Tatăl lui Bogdan Peșchir a vorbit despre acuzațiile care îi sunt aduse fiului său. Se pare că, acesta nu știa nimic despre activitatea fiului lui. Mai mult, Bogdan nu le-a spus alor lui niciodată cu ce se ocupă, aceștia fiind foarte uimiți atunci când i-au văzut mașina: un Porsche. De asemenea, tatăl lui bogpr a spus un lucru mai puțin știut de public. Bogdan Peșchir vine dintr-o familie numeroasă, astfel că mai are alți 9 frați.

Dan Diaconescu: El, fiul dumneavoastră (n.r. Bogdan Peșchir), singur, cu niște butoane și cu aproximativ un milion de dolari, dar din care sunt de fapt 800 de mii și nici 800 de mii, dar de fapt 300 de mii, fiul dumneavoastră cu 300 de mii a câștigat alegerile și l-a făcut pe Călin Georgescu președinte. Ce ziceți dumneavoastră de toate astea

Petre Peșchir: Domnule, când am auzit prima dată când au fost polițiștii ăștia la el acasă, în Brașov, ne-au năucit pe toți. Stai mă un pic, că Bogdan e un copil liniștit de când e el și nu-i place să iasă în evidență. Niciodată el nu a ieșit așa în evidență pe străzi sau să arate el. Noi nici n-am știut ce face el. Deci toată familia nu a fost o… Noi n-am știut. Când a venit la noi în vizită în Austria, a făcut un tur al Europei și a luat el din niște luni. N-am știut nimic. Doar atâta… Bine că au venit, e ok, ne-am bucurat, toată familia acolo și am făcut poză împreună. Și o poză de grup, da. În care am fost toți, copiii fericiți că a venit fratele nostru mai mare. A fost o bucurie grozavă. A stat câteva zile pe la noi, iară s-a dus, iară a venit. Dar nu am știut nimic ce face el. Știam că lucrează IT și așa, dar nu e tipul de om care se dea… Să se laude. Nu s-a lăudat cu absolut nimic. Să zici, mă, tată, am făcut atâta, mi-a luat. Ne-am mirat așa când am văzut ce mașina are. Unul dintre copii zice i-a făcut la poze, la mașină. Wow! Wow, tata, Porsche! Porsche, da. Dar Bogdan…parcă avea un trabant. Deci nu era pentru el ceva, wow, uite ce mașină mi-a luat. Deci pur și simplu ne-a blocat pe toți. Și, bineînțeles, s-a dus cu copiii la cumpărătură, s-a dus cu ei peste tot, am fost în sfârșit. Deci copiii au rămas și ei blocați. De-aia vreau să spun că noi n-am știut, noi n-am știut, toată familia, deci nu numai noi din Austria, ci și cei din România, n-au știut de lucrurile astea. După aia am aflat când au intrat.

Dan Diaconescu: Dar îmi închipui ce a fost pe familia dumneavoastră, dar cred că puțini români sunt cei care intuiesc că dumneavoastră aveți o familie foarte mare și că Bogdan are mai mulți frați. Câți frați are în total?

Petre Peșchir: 9 frați. El e cel mai mare.