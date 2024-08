Tatăl lui Cătălin Măruță, internat la Institutul Matei Balș din Capitală! A fost depistat pozitiv cu COVID-19/ EXCLUSIV

Clipe de panică pentru familia Măruță! Tatăl celebrului prezentator de televiziune este internat la Institutul Matei Balș din Capitală, după ce a fost depistat pozitiv la COVID-19, potrivit surselor noastre.

Momente dificile pentru întreaga familie Măruță! Constantin, tatăl lui Cătălin Măruță, are parte de clipe neplăcute după ce a ajuns să fie internat la Institutul Matei Balș din București. Conform surselor CANCAN.RO, tatăl celebrului prezentator de la Pro TV a fost depistat pozitiv cu COVID-19.

CITEȘTE ȘI: Am făcut calculul! Câți bani câștigă lunar Eva Măruță, de fapt. La 9 ani, fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță e mai bogată decât mulți români

Cătălin Măruță are o relație foarte strânsă cu părinții săi. Constantin și Rusalina Măruță au făcut mari eforturi, de-a lungul vieții lor, pentru ca moderatorului de televiziune să nu-i lipsească nimic și să-și urmeze visul. La rândul său, Cătălin nu ratează nicio ocazie pentru a le mulțumi părinților pentru tot ce au făcut pentru el. În urmă cu câteva luni, a fost ziua de naștere a soacrei cântăreței Andra. Ca în fiecare an, Cătălin a ținut să scrie câteva cuvinte emoționante pentru cea care i-a dat viață.

Nici tatăl său, Constantin, nu scapă de mesajele înduioșătoare. În fiecare an, de ziua lui, Cătălin le arată tuturor cât de mult își iubește și își apreciază tatăl. Tatăl său a fost judecător, motiv pentru care și el a urmat Dreptul.

„Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu Dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el. A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp”, spunea acesta, într-un interviu mai vechi.