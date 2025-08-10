Acasă » Știri » Tatăl lui Vlad, tânărul care a murit în accidentul aviatic din Arad, e devastat de durere. De ce zbura fiul său cu Vlad Zgârdău

Tatăl lui Vlad, tânărul care a murit în accidentul aviatic din Arad, e devastat de durere. De ce zbura fiul său cu Vlad Zgârdău

De: Mihaela Ioana 10/08/2025 | 12:40
Tatăl lui Vlad, tânărul care a murit în accidentul aviatic din Arad, e devastat de durere. De ce zbura fiul său cu Vlad Zgârdău
Ultima imagine înainte de tragedie. Sursa foto: Facebook

Tatăl lui Vlad, tânărul care a murit în accidentul aviatic din Arad, este devastat de durere! Chiar el a spus public motivul pentru care fiul său zbura cu Vlad Zgârdău. Iată ce mesaj emoționant a publicat pe rețelele de socializare!

O dimineață de sâmbătă, 9 august 2025, s-a transformat într-o tragedie pentru municipiul Arad, când un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea companiei Astra Vagoane, de pe Calea Aurel Vlaicu. Incidentul a avut loc în jurul orei 11:30, iar impactul a fost atât de violent încât aeronava a luat foc imediat și a ars complet.

La bordul aparatului de zbor se aflau doi bărbați, care au murit pe loc. Echipajele de intervenție – pompieri, descarcerare și ambulanțe – au sosit rapid la fața locului, însă, din păcate, viața celor doi nu a mai putut fi salvată.

Vlad Zgârdău și copilotul său, în vârstă de 18 ani, vor rămâne doar o amintire în sufletele celor ce i-au cunoscut. Vestea a venit ca un fulger pentru apropiați!

Ultima oră de la ANM. Avertizarea meteorologică până mâine, la ora 06:00. JUDEȚELE AFECTATE
Ultima oră de la ANM. Avertizarea meteorologică până mâine, la ora 06:00. JUDEȚELE...
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

Tatăl lui Vlad Popescu, mesaj emoționant

Cu doar zece minute înainte de tragedie, cei doi au făcut o fotografie împreună. Zâmbeau fără griji! Nimeni nu se gândea la ce avea să urmeze. Tatăl lui Vlad Popescu a publicat imaginea pe Facebook, dar și un mesaj emoționant și plin de durere.

Cu atât mai mult, el a povestit că fiul său visa să-și construiască o carieră în aviație de multă vreme, iar Vlad Zgârdău îl îndruma pe acest drum. Din acest motiv era tânărul de 18 ani alături de pilot în acel moment.

„Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgârdău dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față? Poza făcută cu 10 minute înainte de accident”, a scris tatăl lui Vlad Popescu pe Facebook.

Citește și: Văduva lui Vlad Zgârdău, pilotul mort la Arad, urlă de durere! Ce gest a făcut după tragedie: „E tot ce…”

×