Văduva lui Vlad Zgârdău, pilotul mort la Arad, urlă de durere! Ce gest a făcut după tragedie: „E tot ce...”

Văduva lui Vlad Zgârdău, pilotul mort la Arad, își strigă durerea! Ce gest a făcut după tragedie? Tatăl lui Vlad Popescu, copilotul de 18 ani care a murit, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare! Nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie!

Pe 9 august, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei fabrici din Arad. La bord se aflau două persoane: pilotul Vlad Zgârdău, un profesionist cu experiență de peste 20 de ani în aviația comercială, și Vlad Popescu, copilotul său de doar 18 ani. Niciunul dintre ei nu a supraviețuit în urma incidentului tragic.

Vestea a venit ca un fulger pentru toți cei ce i-au cunoscut, iar durerea este greu de descris în cuvinte. Soția pilotului Vlad Zgârdău nu reușește să-și găsească liniștea și a făcut câteva declarații. A rămas fără omul care îi era sprijin!

„Zbura de la 14 ani, era pasiunea vieții lui. De 20 de ani făcea aviație comercială și era pilot și instructor Wizz Air. Cam atât e tot ce am de spus despre Vlad Zgârdău”, a declarat soția regretatului pilot, potrivit dcnews.ro.

Tatăl lui Vlad Popescu, mesaj dureros

Suferința este la fel de grea și pentru familia tânărului copilot. Tatăl lui Vlad Popescu a scris un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare. Potrivit acestuia, tânărul își dorea de foarte mulți ani o carieră în aviație, iar Vlad Zgârdău se oferise să îl învețe.

Pentru Vlad Popescu și Vlad Zgârdău, acela a fost ultimul zbor. Tatăl tânărului de 18 ani a făcut o descriere emoționantă și nu își putea imagina o secundă o asemenea tragedie.

„Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgârdău dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față? Poza făcută cu 10 minute înainte de accident“, a scris tatăl tânărului.

Citește și: Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute înainte de accident