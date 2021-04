Tatăl Oanei Lis s-a stins din viață! Cei doi nu au avut niciodată o relație prea bună. „Multe suferințe, sticle în cap lu’ mama, bătăi”

Oana Lis este în doliu. Tatăl acesteia s-a stins din viață. Bărbatul locuia de ceva timp în Spania. Anunțul decesului a fost făcut chiar de soția lui Viorel Lis, pe rețelele de socializare.

În urmă cu câteva minute Oana Lis și-a anunțat urmăritorii că tatăl ei a decedat. Deși este vorba despre unul dintre părinții ei, Oana a menționat că a aflat vestea de pe rețelele de socializare, de la niște prieteni de ai acestuia. (CITEȘTE ȘI: OANA LIS A ÎMPLINIT 42 DE ANI. CE SURPRIZĂ I-A FĂCUT VIOREL „EL TOT TIMPUL ESTE UN DRĂGUȚ”)

Oana Lis și tatăl ei nu au avut niciodată o relație pre bună. Se pare că bărbatul era extrem de violent, atât cu ea, cât și cu mama sa. Mai mult, în trecut Oana Lis a declarat că acesta a abuzat-o sexual. Deși a îndurat multe din cauza lui, în ultimul ceas, soția lui Viorel Lis l-a iertat pentru tot răul făcut.

„Azi am aflat ca a murit taică-meu,în Spania. Nu avem o istorie plăcută împreună, mai mult suferințe, sticle în cap lu’ mama, bătăi, vorbe grele și multe altele mai nașpa etc. Nu aveam o relație în prezent dar e omul care mi-a dat viață și azi îl iert pentru tot ce mi-a greșit în viața asta. Ciudat cum am aflat de la prietenii de pe Facebook, nu de la preotul care se ocupa de înmormântarea lui și de bunurile, asigurarea și bănuții rămași . Dumnezeu să-l ierte!”, a scris Oana Lis, pe rețelele de socializare.

„Tatăl meu m-a abuzat şi sexual”

În urmă cu ceva timp , Oana Lis a dezvăluit că în copilărie a trăit clipe de coșmar din cauza tatălui său. Acesta a bătu-o și chiar a abuzat-o sexual. Cei doi nu mai păstrau de mult legătura, iar Oana încearcă să dea uitării trecutul. (VEZI ȘI: OANA LIS, DEZVĂLUIRI DESPRE PROBLEMELE DE SĂNĂTATE ALE SOȚULUI! CUM L-A AFECTAT PANDEMIA PE FOSTUL EDIL.)

„Tata e din Oneşti, dar n-am mai fost niciodată aici, am amintiri grele. Mă bătea, nu-mi dădea să mănânc, beam apă de la animale şi voia să mă mărit cu un cioban, deja rezolvase totul. Nu mi-e ruşine să recunosc că tatăl meu m-a abuzat şi sexual. Nu mai vorbesc cu familia mea. De asta mănânc mult acum pentru că n-am avut ce mânca.

Mama a murit când aveam 13 ani. Eu la 14 ani voiam să mă omor, dar am mers mai departe. Pentru mine Viorel e familia mea. Nu am stat cu Viorel pentru bani, ci pentru că mi-a oferit respect şi siguranţă”, a declarat Oana Lis, în emisiunea „Poftiţi pe la noi” de la Antena 1.

Sursa foto: Facebook