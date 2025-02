Tatăl Shakirei, în stare critică la spital! Artista e devastată de durere, după ce la rândul ei a fost internată

Problemele Shakirei nu s-au terminat. După ce a fost externată dintr-un spital din Peru, acum cântăreața este alături de tatăl ei, care are mari probleme de sănătate.

Artista în vârstă de 48 de ani urma să înceapă concertele în Columbia, însă acestea vor mai avea de așteptat. Tatăl Shakirei, William Mebarak Chadid (93 de ani), scriitor de origine libaneză, se află în stare critică la spital.

„Înainte de a veni din Peru, ne-am făcut teste medicale pentru a evita orice risc pentru sănătatea tatălui nostru. Știam că fusese organizată o primire specială pentru Shakira, dar din considerente medicale, am evitat contactul cu mulțimea. Le mulțumim tuturor celor care au așteptat-o, a fost un gest minunat și ne pare rău că de această dată nu am putut interacționa cu fanii”, a explicat fratele artistei, Tonino Mebarak, care îi este și manager.

Conform unor surse apropiate de familiei, starea lui William Mebarak Chadid s-a agravat pe fondul vârstei înaintate dar și a istoricului medical încărcat cu probleme.

Shakira îl atacă pe fostul soț în piese

Deși s-a despărțit de fotbalistul Gerard Pique în urmă cu aproape trei ani, artista nu poate trece peste infidelitatea acestuia. Împreună au doi copii, Milan și Saha, în vârstă de 12, respectiv 10 ani. Chiar și în acele momente dificile, tatăl artistei a găsit timp să zboare în Spania pentru a fi alături de ea.

În acest context, este de înțeles cât de apropiată este aceasta față de tatăl său.

„A venit în Barcelona ca să mă consoleze, pentru că eram copleșită de tristețea despărțirii. Mi-a dat putere să continui și a fost alături de mine când nimeni nu mai era”, declara Shakira într-un interviu.

În timpul celui mai recent concert susținut în Brazilia, artista a modificat versurile piesei „Don’t Bother” pentru a-l critica pe fostul partener, alături de care a petrecut mai mult de un deceniu.

În versiunea originală, versul „Pentru tine, aș renunța la tot ce am și m-aș muta într-o țară socialistă”, s-a transformat în „Pentru tine, am renunțat la tot ce am și m-am mutat într-o țară socialistă. Doar ca să fiu cu tine, desigur. Mi-am tăiat unghiile ca să nu te rănească, am dat jos kilogramele în plus și am învățat fotbal, doar ca să rămâi, dar nu ai făcut-o”.

