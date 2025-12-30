Acasă » Știri » Taurină și revelații: când Oreste și Willmark descopereau „aripile” în clubul Maxx

Taurină și revelații: când Oreste și Willmark descopereau „aripile” în clubul Maxx

De: Paul Hangerli 30/12/2025 | 22:40
Taurină și revelații: când Oreste și Willmark descopereau „aripile” în clubul Maxx
Willmark și Oreste, sursa- CANCAN.RO

Fotografia, găsită prin cotloanele prăfuite ale arhivei CANCAN, surprinde un moment istoric: Oreste și Willmark față în față cu o doză de energizant, probabil pentru prima oară în viață. Ne aflăm în clubul Maxx, acum vreo 20 de ani, pe vremea când Bucureștiul descoperea clubbingul, iar lumea încă mai credea că o băutură energizantă chiar te poate face să zbori.

Moda de club, varianta 2005: între Versailles și Balcani

Privirea lor spune tot. Nu e poftă. Nu e entuziasm. E studiu științific. Cei doi se uită la cutie ca la a noua minune a lumii, citind probabil cu maximă concentrare ingredientul-minune: taurina. Substanța misterioasă care, conform legendelor urbane, îți dă aripi, îți accelerează inima și te poate proiecta direct spre ușa din tavan, dacă exagerezi.

Și adevărul e că, de-a lungul anilor, mulți cetățeni onorabili chiar au „zburat” după prea mult energizant. Unii metaforic, alții foarte concret. La Willmark, moda e o stare de spirit. Fiind sud-american, omul poate purta orice — de la costum de gală până la pielea goală, ca un băștinaș scăpat din vremea conchistadorilor. În poză, însă, avem un moment rar: pantaloni cu imprimeu de canapea. Nu orice canapea — una care pare furată direct dintr-un salon de la Versailles. Nimic latino aici, mai degrabă un baroc balcanic reinterpretat. Tricoul? Tribal, cum era moda. Acceptabil. Papucii? Perfect în ton cu epoca: genul de încălțăminte care nu spune nimic, dar spune tot. Era perioada aia în care orice mergea, atât timp cât erai „în club”.

Oreste, în schimb, impresionează din start cu un detaliu care azi pare aproape mitologic: avea păr. Mult. Bogat. Cu volum. În acea vreme, era încă prieten cu Mircea Badea, făceau emisiuni împreună și nimic nu prevestea virajul către conspirații, energii stranii și adevăruri alternative. Dar, dacă te uiți atent, indiciile erau acolo. Tricoul cu Kafka. Nimic nu e întâmplător. Omul probabil tocmai se întorsese din Praga, de la muzeu, cu mintea plină de gânduri existențiale. Pantalonii? Un hibrid ciudat între hip-hop timid și hippie rătăcit. În picioare, niște încălțări albe care aduc mai degrabă a bărci decât a pantofi — semn că era pregătit oricând să plutească pe valul misterului.

Doi oameni, o doză și începutul unei legende Imaginea e aur curat. Doi oameni de televiziune, tineri, relaxați, privind o doză de energizant de parcă tocmai descoperiseră focul. Nu știau încă ce-i așteaptă: cariere, scandaluri, emisiuni, controverse, teorii și multe, multe apariții televizate. Dar acolo, în clubul Maxx, cu muzica în surdină și moda încă nevinovată, totul era simplu: o doză, un club, două priviri mirate și o întrebare nerostită: „Bă, chiar te face să zbori chestia asta?”

Wilmark+Oreste, sursa CANCAN.RO

De la radio și salsa, la scandaluri, instanțe și teorii cu iz de conspirație

Dacă în poza din Maxx cei doi par doar doi băieți curioși în fața unei doze de energizant, realitatea era mult mai spumoasă. Willmark Rizzo Hernandez a intrat în viața publică românească cu zâmbetul larg și pașii de dans mereu pregătiți. Columbianul venit „doar la studii” a ajuns să învețe România cum se mișcă șoldurile, cum se face show-ul și, mai ales, cum se ține publicul în priză.

L-am văzut lansând ProFM Latino, visul lui muzical „de corazon”, animând petreceri, împărțind taloane pentru mașini, dansând prin cluburi și orașe, ba chiar punând pe picioare trupa Mandinga, cu ambiții serioase de scenă. A fost omul care a transformat dansul într-un business și buna dispoziție într-o marcă personală. În timp ce alții își făceau griji, Willmark făcea ce știa mai bine: se distra, organiza. anima și zâmbea. Până și când a ajuns să se căsătorească, totul a fost cu stil: slujbă bilingvă, atmosferă latină și muzică live.

Un personaj care părea imun la scandaluri, ca și cum ar fi dansat mereu printre ele. În paralel, Oreste mergea pe un drum mai sinuos. De la radio și televiziune, de la emisiuni matinale și apariții cool, a ajuns, pas cu pas, într-o zonă mai tulbure. Cândva coleg de platou cu Mircea Badea, Oreste părea genul de tip cerebral, ironic, cu lecturi serioase și o doză de mister bine controlată. Numai că misterul a început să se adune.

Au apărut: dosare și audieri, acuzații, scandaluri nocturne, declarații contradictorii și celebrul episod cu cuțitul, semaforul și nervii întinși la maximum. De la Kafka pe tricou s-a ajuns la declarații la Poliție. De la metafore, la procese. De la teorii, la realitate dură. Și totuși, Oreste a rămas Oreste: verbal, articulat, convins că adevărul are mereu mai multe straturi. Ba chiar și când era acuzat, vorbea ca un om care știe că povestea nu s-a terminat.

Privind poza aceea veche, cu cei doi studiind o doză de energizant ca pe un artefact antic, parcă vezi începutul unui film. Unul a ales dansul, scena și veselia. Celălalt – analiza, conflictul și zona gri. Ambii, însă, sunt produsul aceleiași epoci: o Românie care descoperea cluburile, libertatea, televiziunea tabloidă și gustul pentru spectacol. Iar dacă ar fi să punem un titlu acelei fotografii, probabil ar fi: „Înainte să ne ia valul” Pentru că, la urma urmei, nimeni nu știa atunci că dintr-o doză de energizant pot ieși nu doar aripi… ci și povești care țin 20 de ani.

Citește și: Oreste și-a vândut apartamentul din București și s-a mutat la țară. Cum arată casa pe care a ridicat-o de la zero

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Știri
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Știri
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în...
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
Prosport.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Click.ro
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 31 decembrie 2025. Zodia care se îndrăgosește chiar în ultima zi din an
Horoscop 31 decembrie 2025. Zodia care se îndrăgosește chiar în ultima zi din an
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor ...
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor radicale în dragoste: „Ea va lua decizia”
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ...
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Vezi toate știrile
×