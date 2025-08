”Micuțul” Wilmark este sub „regim militar” în căsnicie! Soția lui conduce tot, chiar și banii! ”Voi, româncele, sunteți prea pornite, prea focoase…”

Aproape că a dispărut de pe TV după ce a fost jurat la ”Dansez pentru tine”, dar nu și din peisajul show-urilor mari. ”Micuțul” Wilmark, cum îl alinta Ștefan Bănică Jr. trăiește intens în culisele spectacolelor pe care le organizează în toată țara și, deși nu mai apare în prime time, conduce o echipă întreagă de artiști, costume și visuri. Între timp, acasă, duce o căsnicie de 17 ani, pe care o descrie cu sinceritate: cu discuții, cu reguli, dar și cu loialitate, calitate tot mai rară în relațiile din zilele noastre.

A început cu un refuz… și s-a lăsat cu tequila, dans și o căsnicie de 17 ani! Wilmark, fost jurat la „Dansez pentru tine”, s-a îndrăgostit de singura femeie care nu a vrut să-i urmeze coregrafia!

Azi, Ioana este „generalul” care dă tonul și acasă, și în afaceri. Dintr-o seară de rebeliune a ieșit o poveste demnă de telenovelă, condimentată cu salsa, scântei și… multă dragoste.

„Pe Ioana am cunoscut-o la cursul meu de dans, într-o seară în care ea, cea mai neascultătoare dintre toate fetele, a refuzat coregrafia. După curs, am rugat-o să rămână să îmi explice ce se întâmplă și am început să repetăm împreună. Asta s-a întâmplat câteva săptămâni la rând, până când am invitat-o la o cină mexicană.

De acolo… discotecă, tequila și salsa – și-au spus cuvântul. Am avut o discuție sinceră, ne-am plimbat toată noaptea pe străzile Bucureștiului, am dansat până am ajuns acasă, iar între noi s-a aprins o scânteie. A fost momentul în care am știut că începe o poveste – povestea vieților noastre”, povestea Wilmark despre începuturile relației.

Nu a fost ușor de întreținut o relație atât de lungă, pe parcursul cărora au apărut și doi copii, însă Wil a povestit pentru CANCAN.RO care sunt secretele care i-au ajutat să nu se oprească din evoluție, deși obstacole au apărut, ca în orice relație testată de timp.

„E normal să avem discuții. Dacă nu ar fi, înseamnă că e ceva în neregulă. Dar până la urmă, când ai făcut un jurământ în fața unei persoane, nu poți renunța la tot ce ai construit împreună doar pentru un moment de deranj. Ea m-a susținut mereu, dar să știi că nu este o susținere cum am așteptat eu, cum e în America Latină, care este o iubire un pic egoistă. Nu e doar pe vorbe, e totul pe fapte și pe făcute! Foarte clar. Adică am făcut, n-am făcut, a fost bine, a fost rău, da? Și de cele mai multe ori se discută de lucrurile care au fost realizate și pot să devină mai bune, decât o laudă continuă, cum ar fi ”ce frumos și deștept ești”.

”Voi, româncele, sunteți prea pornite, prea focoase!”

Partenera lui de viață este și partenera lui de scenă. Ioana, soția lui, conduce agenția care îi coordonează spectacolele.

„Ea se ocupă de parada de dans, de costumele braziliene. Și dansatorii se mișcă mai bine la ea decât la mine. E severă. La mine e vibe-ul, la ea e punctualitatea”.

Wilmark și Ioana au doi copii. La Cluj, unde i-am întâlnit, au venit pentru festivalul Wonderland, unde au avut spectacol și l-au adus doar pe băiețelul cel mic, de 13 ani. Cel mare e deja pe cont propriu, în vacanță cu prietenii. Urmează apoi o vacanță de cuplu, mult așteptată.

„Băiatul cel mare nu mai vine cu noi la evenimente. E la Costinești. În curând, o să plecăm doar noi doi în vacanță. Pentru că vacanțele noastre sunt împărțite clar: unele cu copiii, altele doar în doi. Ultima escapadă în cuplu a fost cu ocazia zilei mele de naștere și a fost o reconectare importantă. Să mergi pe jos cu soția, să stai la povești, să mănânci și pe trotuar, și la un restaurant de lux, fără să te preocupe dacă copilul a mâncat sau nu… A fost frumos!”, ne-a mai mărturisit coregraful.

Care, recunoaște, de asemenea, că lasă mai mult de la el când vine vorba de discuții aprinse și nu se culcă niciodată supărat.

”Când tu, la un moment dat, ai făcut un juramânt în față persoanei iubite, ar trebui să-ți amintești mereu asta, doar nu vei renunța pentru o discuție, pentru un moment de deranj, la tot ce ați construit împreună. Așa că, până la urmă, trebuie să te gândești, de ce să mă culc supărat, nu? Mai bine ne pupăm și ne îmbrățișăm. Voi, româncele, sunteți prea pornite, prea focoase! (n.r. râde)”.

