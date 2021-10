Tavi Clonda și fetițele sale au coronavirus. Mesajul artistului pentru politicieni: ”Vă rugăm închideți școlile și grădinițele!”

După ce Gabriela Cristea a fost confirmată cu noul coronavirus, soțul vedetei și cele două fetițe ale cuplului nu au scăpat de amenințarea temutului virus. Tavi Clonda a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care îi anunță pe fani că atât el, cât și fetițele au fost confirmate și ele cu virusului.

„Dragilor, suntem in carantina pentru ca am iesit pozitiv la testul Covid! Am primit multe mesaje legate de aceasta situatie, asa ca am sa va spunem aici cum s-a intamplat. Luni Gabriela s-a testat, asa cum face de multa vreme la emisiunea ei, iar testul a fost negativ.

Luni dupa amiaza Victoria a inceput sa spuna ca o doare in gat si vorbea ragusit… Nu ne-am panicat pentru ca starea ei generala era ok si a mai trecut prin episoade de laringita usoara. Un sirop pentru gat si am crezut ca rezolvam.

Miercuri cand Gabriela era in direct la emisiune a simtit ca o lasa vocea si ca ii ard usor urechile. Primul ei gand a fost sa se testeze si asta a si facut cum a ajuns acasa. Testul a iesit negativ dar chiar si asa am decis sa se izoleze de restul casei.

Joi cand s-a trezit o dureau muschii si avea temperatura 38. Am hotarat sa mearga la centrul de testarea si rezultatul a venit in 5 minute; pozitiv. Eu mi am facut singur un test acasa (pentru ca nu aveam nici un simptom) si testul a fost negativ. Azi dimineata am acuzat frisoane, slabiciune si febra 37:5 si mi am facut un nou test care a iesit pozitiv”, a declarat Tavi Clonda.

Tavi Clonda a chemat ambulanța

”Am sunat la Ambulanta, au raspuns tare greu pentru ca totul este mega aglomerat (1h/30 min), dar echipajul a ajuns dupa jumatate de ora. Am facut toti trei testul si rezultatul a fost pozitiv pentru toti 3. Speram sa trecem cu bine perioada asta si sa si invatam ceva din aceasta experienta. Pentru politicieni va rugam inchideti scolile si gradinitele! Multumim!

Va imbratisam cu drag! Nu uitati, daca saturatia de oxigen scade sub 95-93% sunati urgent la ambulanta si chiar daca vine mai tarziu, totul va fi bine! Multa sanatate va dorim si ne dorim cu totii!”, a încheiat Tavi Clonda mesajul de pe Facebook.

Sursa foto: Arhiva Cancan