Teo Peter Jr. rupe tăcerea: ce l-a legat cu adevărat de tatăl său și cum i-a marcat muzica viața

Au trecut două decenii de la dispariția fulgerătoare a lui Teo Peter, legendarul basist al trupei Compact, iar fiul său, Teo Peter Jr., a ales să vorbească deschis despre legătura complicată, dar profundă, pe care a avut-o cu tatăl său. Invitat într-un episod special din seria „ALTCEVA CÂNDVA”, realizată de Adrian Artene, Teo Jr. a oferit o confesiune sinceră despre impactul pe care l-a avut figura tatălui său asupra parcursului său personal și profesional.

Într-un dialog marcat de sinceritate și nostalgie, Teo Peter Jr. a rememorat momente din copilărie, dar și influența pe care tatăl său a avut-o asupra pasiunii pentru muzică. Departe de a fi o relație idealizată, legătura dintre cei doi a fost una reală, plină de provocări, dar și de înțelesuri profunde.

Cuvintele sale dezvăluie o poveste personală marcată de admirație, dar și de dorința de a se desprinde, măcar pentru o vreme, de moștenirea impunătoare a numelui Peter. În loc să încerce să calce direct pe urmele tatălui, Teo Jr. și-a găsit inspirația în altcineva din aceeași lume muzicală, tocmai pentru a-și putea defini identitatea artistică pe cont propriu.

„Sigur că vrând nevrând modelul a fost din start și faptul că tata cânta la formația Compact a fost un factor decisiv. Nu vă ascund faptul că modelul meu a fost Paul Ciuci, solistul formației Compact de atunci, care pe mine chiar m-a impresionat prin ceea ce era și cum era. Și cumva nu am vrut să fiu Teo Peter, am vrut să fiu Paul Ciuci când o să mă fac mare. Dar sigur, am îmbrățișat ideea de chitării bas, Asta, da, prin prisma faptului că tata era basist atunci. În principiu, muzica m-a legat cel mai mult de tatăl meu. Poate lumea nu știe. Lucrurile au fost un pic mai complicate decât par a fi așa la prima vedere. În sensul în care părinții mei, mama și tata s-au iubit la 16 ani și ei aveau 17 ani. 17 ani când eu m-am născut. Adică erau niște copii care aveau un copil. Și, în fine, povestea lor de iubire cumva nu a fost chiar una cu epilog fericit. În sensul că, sigur, fiecare și-a văzut de viața lui. Dar, sigur, am fost legat și prins de amândoi.”