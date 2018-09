Cât încasează pe lună Teo Trandafir a fost întrebarea de pe buzele tuturor, și răspunsul a venit din mai multe surse, neconfirmate de prezentatoarea tv. Sumele mari care s-au vehiculat nu au fost adevărate, Teo explicând de mai multe ori că venitul ei este mult mai mic.

Recent, vedeta a vorbit despre acest lucru și a spus adevărul despre salariul ei din televiziune. „În legătură cu banii mei, nu știu dacă interesează pe cineva care este adevărul… Ar fi bine ca fiecare să aibă grijă de banii lui, de viața lui, de iubirea lui. Da, am pierdut, ca toată lumea, mult din ceea ce am produs. Au fost mulți cei care și-au dat cu părerea despre salariul meu, mult umflat, l-au înmulțit cu 12 luni și au făcut ei socoteala cât am câștigat eu într-un an. Nu au luat în calcul că poate plătesc chirie, că mănânc, am copil, poate trebuie să pun niște benzină, poate am niște rate. Nu, oamenii consideră că dacă tu ai o anumită sumă pe lună, odată înmulțită cu 12, iese exact suma pe care o ai într-un an. Greșit! Pentru că, între timp, ai făcut niște lucruri, poate ai ajutat un prieten, poate ai avut un părinte bolnav…”, a spus Teo Trandafir pentru Libertatea.

Teo a mai dezvăluit că a investit o sumă importantă într-o afacere, care, din păcate, nu a avut succes. „N-a fost o agoniseala, a fost o chibzuială, la vremea cu pricina. Am crezut într-un proiect care promitea mult și care n-a ieșit, pur și simplu. Se întâmplă în viață lucruri care nu ies…”

„Da, banii aduc fericirea și salvează vieți„

Teo Trandafir crede că banii aduc fericirea. Cu o condiție: să-i folosești ca să faci bine. „Coroborați cu generozitatea, cu empatia, cu experiența personală, care îți arată cât de mult poți suferi dacă nu ești ajutat, banii reprezintă o pârghie foarte importantă, să nu fim ipocriți”, spune vedeta Kanal D.

”Eu chiar cred că banii îți aduc fericirea, pentru că uite, să luăm o situație concretă, să zicem că prietenul tău cel mai bun prieten se îmbolnăvește foarte grav și singură lui speranța este să meargă să facă o operație foarte scumpă într-o țară străină… România nu îl ajută, că asta e țara, prietenii nu îl ajută, pentru că nu au bani, dar tu poți să îl ajuți și asta te face fericit. Oamenii care consideră că banii nu aduc fericirea n-au avut bani niciodată și se alină cu asta.

Dacă ai avut parte de mult la viața ta, știi cât contează. Dacă poți să ajuți pe cineva și să salvezi o viață, dacă poți să te ajuți pe tine sau pe cineva, dacă poți să arăți unui prieten, unui apropiat sau unui dușman un semn al aprecierii tale, eu zic că banii fac diferența, pentru că nu poți să trimiți la nesfârșit oamenilor gânduri bune, pozitivism, salutări calde. E un om căruia îi moare copilul cu zile și tu îi spui: „Să sperăm că totul va fi bine!”? Nu, îi spui „De cât ai nevoie ca să te duci cu copilul la Viena?”, „20.000…”, „I-ai!”, „Când trebuie să ți-i dau înapoi?”, „Nicodată, sunt pentru copil!”.

Da, banii aduc fericirea și salvează vieți. Orice salvează vieți aduce fericirea. Și medicii aduc fericirea. Banii luați ca atare nu au valoare. Nu te fac fericit, pentru că îți pun în cârcă o grămadă de îndatoriri, o grămadă de energii negative care îți vin din toate părțile, de invidii exacerbate, pe care nu le poți controla nicicum. Unii își imaginează întotdeauna că ai mai mult. Și te urăsc, practic, degeaba. Da, banii coroborați cu generozitatea, cu empatia, cu experiența personală care îți arată cât de mult poți suferi dacă nu ești ajutat reprezintă o pârghie foarte importantă, să nu fim ipocriți”, a mai povestit Teo.