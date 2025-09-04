Teodora i-a dat ”fatala” chiar în timpul finalei Insula iubirii! Mesajul cu direcție către Ella, în brațele bărbatului în care și-a anulat nunta

Finala celui mai recent sezon Insula Iubirii a adus, așa cum era de așteptat, surprize, dezvăluiri și momente încărcate de tensiune. Dacă de-a lungul emisiunii multe cupluri au trecut prin provocări neașteptate, în ultima seară toată atenția s-a concentrat asupra unui gest neașteptat făcut de Teodora. Aceasta a transmis un mesaj puternic, interpretat imediat ca o „lovitură finală” la adresa Ellei, concurenta care a ajuns să-și pună sub semnul întrebării întreaga relație de acasă.

Relația Ellei cu Andrei părea solidă la începutul aventurii. Cei doi aveau în spate mai bine de trei ani și jumătate de viață împreună, construiseră planuri comune și se pregăteau pentru pasul cel mare – nunta. Povestea lor a început în Marea Britanie, acolo unde s-au cunoscut și au început să lucreze împreună, formând un cuplu ce părea de neclintit. Însă provocările de pe insulă au pus la încercare nu doar compatibilitatea, ci și rezistența emoțională a Ellei.

Teodora i-a dat ”fatala” Ellei

Pe parcursul show-ului, blondina s-a apropiat treptat de ispita Teo, iar atracția dintre ei a devenit vizibilă pentru toți. De la conversații pline de complicitate până la momente de tandrețe, cei doi au lăsat deoparte reținerile și au ajuns să petreacă timp împreună în contexte intime. Momentul decisiv a venit atunci când au acceptat un date de 24 de ore, o oportunitate care le-a permis să își exploreze conexiunea fără a fi întrerupți. Acolo a început o poveste care a schimbat complet parcursul Ellei în competiție.

Ulterior, legătura s-a consolidat chiar în vila fetelor, unde cei doi nu au mai ascuns apropierea lor. Pentru Ella, experiența a devenit o furtună de emoții, oscilând între atașamentul față de partenerul de acasă și atracția puternică resimțită pentru ispita Teo. Toate acestea au culminat cu declarațiile din finală, când Andrei a aflat că planurile lor de viitor au fost puse sub semnul întrebării.

În timpul difuzării finalei, Teodora a ales să publice o imagine în care apărea într-o ipostază apropiată de Teo, ispita care a schimbat radical parcursul Ellei în emisiune. Fotografia nu a fost una obișnuită, ci a venit la pachet cu un mesaj încărcat de subînțelesuri, văzut de fanii emisiunii ca o trimitere directă la rivala sa. Coincidență sau nu, alegerea momentului a fost calculată perfect, exact atunci când telespectatorii urmăreau deznodământul relației dintre Ella și logodnicul ei, Andrei.

„M-am simtit vulnerabila in seara asta!! Motivul e de la sine inteles”, a transmis Teodora pe Instagram.

Interesant este că nu doar Teodora a recurs la un asemenea gest în timpul finalei. Și Naba a ales să se afișeze într-o ipostază apropiată alături de Teo, exact în aceeași perioadă, fapt ce a ridicat numeroase semne de întrebare. Coincidența a părut prea bine sincronizată, probabil cele două ispite feminine s-au vorbit între ele.

„Mă simt vulnerabilă 🫠🥺”, a scris și Naba la postarea făcută.