Teroare la Disneyland Paris, din cauza unui posibil atac terorist! ”Toată lumea a început să alerge”

O alertă a provocat o uriașă panică la Disneyland Paris. Mulțimea de oameni a fugit în urma zvonului că există un atacator înarmat. La scenele de haos a fost martor și Mihai Jurca, prezentatorul rubricii meteo de la Observator. Alerta s-a dovedit falsă, pornind de la zgomotele unui carusel care funcționa defectuos, iar oamenii au crezut că sunt focuri de armă.

Incidentul s-a înregistrat sâmbătă seară, la Disneyland Paris. Sute de oameni au fost văzuți fugind panicați.

Mulțimea s-a îndreptat spre ieșirea parcului de distracții sau spre restaurante și alte localuri, pentru a se adăposti.

Mihai Jurca, prezentatorul rubricii meteo de la Observator, se afla chiar la Disneyland, și a reușit să filmeze momentele de haos. ”Toată lumea a început să alerge în toate direcțiile. Am ajuns într-un restaurant. Cei de la intrare ne-au spus să rămânem aici. Ni s-a spus că aici am fi în siguranță. În orice caz, au început câteva persoane să alerge, iar apoi a pornit un tăvălug total. Toți au început să alerge și am văzut câteva persoane care căzuseră”, a declarat Mihai Jurca.

Tot haosul s-a declanșat în urma zvonului că un individ înarmat se află în parcul de distracții.